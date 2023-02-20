İslam Memiş en karlı yatırım aracını açıkladı. Çok konuşulacak

Altın ve para piyasalarının bir bileni İslam Memiş, yine çok konuşulacak tahminlerde bulundu. Memiş, en karlı yatırım aracını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta 19 TL sınırını aşan dolar kuru haftanın son işlem gününü 18,88 seviyesinden kapatmıştı. Gram altın ise 1.113,87 TL'ye kadar geriledi. Dolar kuru yeni haftada 18,86, gram altın ise 1.118 TL ile hareketliliğini sürdürüyor.

Yatırımcılar en karlı yatırım aracının hangisi olduğunu merak ederken, İslam Memiş, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"2023-2024 yılında dünyanın en çok konuşacağı bir yatırım aracı olacağını belirtmek isterim" ifadelerini kullanan Memiş, bu emtiayı şöyle açıkladı:

"Dolar/TL kuru, ekranlarda 18,86 lira, serbest piyasalarda 19,12 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Ekran ile serbest piyasa arasında farklılığın devam edeceğini, bankaların makas aralığının açık kalmaya sürdüreceğini bilmeniz gerekiyor. Ekranlarda yatay, serbest piyasalarda 19,00-19,30 lira aralığını takip edeceğim.

"EKRANLARDAKİ FİYATA ALDANAN DİKKAT ETMELİ"

Gram altın, ekranlarda bin 116 lira, serbest piyasalarda bin 1140 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Özellikle altın ve gümüşün gram fiyatlarındaki makas aralığı daha çok açılıyor. Ekranlardaki fiyata aldanan yine dikkat etmeli!

Bu hafta ekranlarda bin 145 lira, serbest piyasalarda bin 170 lira seviyesini takip edeceğim.

Buradan tekrar ons nedenli geri çekilme yaşanabilir.

Ekranlarda bin 100 lira, serbest piyasalarda bin 125 lira destek seviyelerini takip edeceğim.

GÜMÜŞ FİYATLARI YANILTIYOR

Gümüş ons (xag/usd) 21,76 seviyesinden kapanış yapmıştı. 21,40 seviyesinden tepki alımı geldi. Bu hafta 22,50 dolar direncini takip edeceğim. 21,40-22,50 dolar aralığını takip etmekte fayda var. Orta ve uzun vade için ucuz kalmayı sürdürüyor.

Gram gümüş ekranlarda 13,21 lira, serbest piyasalarda 13,84 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 13,50-14,40 lira aralığını takip edeceğim. 14 lira seviyesinin altı oldukça ucuz kalmayı sürdürüyor. Ancak bankalardan ucuz olmak imkansız! Hatta geçen hafta bir banka ekranında 25 liradan satıldığını gördüm. Ekranlara bakıp değer kaybetti diyenler yine yanılıyor.

Kobalt (Co), 35.389 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 2023-2024 yılında dünyanın en çok konuşacağı bir yatırım aracı olacağını belirtmek isterim. Bugünün kobalt fiyatını ve tarihi not almalı."

