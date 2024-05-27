Altın kayıplarını telafi etmeye çalışıyor

Geçtiğimiz hafta karışık seyir sergileyen altın, bugün toparlanma denemelerinde bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı 2.342 dolar seviyesinde tamamlayan ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde 15.55’te 2.346 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ons altının 4 saatlik grafiği incelendiğinde 23 Mayıs Perşembe günü 2.326 dolar seviyesinden tepki alımı başlatarak, toparlanmalar sergilediği görülüyor.

GRAM ALTIN SON DURUM

Gram altın, ons altın ve dolar kuru arasında sıkışıp kalıyor. Geçtiğimiz haftayı 2.419 TL’den kapatan gram altın yeni haftanın ilk işlem gününde 15.55’te 2.427 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram altının 4 saatlik grafiği incelendiğinde, gramın 23 Mayıs Perşembe günü 2.405 TL’den tepki alımı başlatarak yükselişlerini yeni güne taşıdığı görülüyor. RSİ’nin 93.00 seviyesine ulaşarak doyum nokrasına geldiği görülüyor.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

ABD tarafında yaşanan gelişmeler doğrudan doları etkilediği için buna bağlı olarak değerli metallerde de hareketlenmeler görülüyor.

Altın, ABD tüketici enflasyonu beklentilerindeki yavaşlamanın Fed'in bu yıl faiz indirimi için yeterli alana sahip olabileceği yönündeki hissiyatı desteklemesiyle toparlanmalar yaşıyor.

Öte yandan, UBS Group AG analistleri Wayne Gordon ve Giovanni Staunovo geçen hafta yayımladığı bir notta, son geri çekilmelerin "nispeten kısa ömürlü" olması sebebiyle altının ons başına 2.300 dolardan satın alması gerektiğini ifade etti. Banka yıl sonu fiyat görünümünü ise 4 artırarak 2.600 dolara çıkarttı.