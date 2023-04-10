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Altın yatırımcısını sevindirecek

Kuyumcu İlhan Ünder, ABD Merkez Bankası'nın (FED) ileriki tarihlerde faizleri yükseltmeyeceği beklentisi nedeniyle altının normal hareketine başladığını belirtti ve altın fiyatlarında yükselişin devam edeceği söyledi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 23:34
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Altın yatırımcısını sevindirecek

Altın yatırımcısını sevindirecek
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Ancak, FED faizlerini yükseltmeye başlarsa altın fiyatlarının baskılanabileceği uyarısında da bulundu.

Şu anda ons fiyatı 2.000-2.500 dolar arasında oynuyor ve eğer fiyatlar bir hafta boyunca 2.000 doların üzerinde kalırsa, 2.030 dolar seviyesinde tutunursa, 2.250 doların önce, ardından 2.500 ve 2.750 dolara kadar çıkabileceği düşünülüyor.

Ünder ayrıca, pandemiden sonra dünya genelinde enflasyonun yükselmesiyle birlikte devletlerin para basımını artırdığını ve bu para basımının karşılıksız olduğu için altın fiyatının geride kaldığını belirtti. Yakın gelecekte altının fiyatının yaklaşık olarak iki katına, yani yüzde 50'ye kadar artabileceğini, önce 1.750, daha sonra 2.250 dolar seviyelerine oturabileceğini öngördü.

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