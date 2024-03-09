Borsa İstanbul'da kazandıran hisseler belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 9.155,32 puandan tamamladı. 0,64 değer kazannan borsa en yüksek seviyeyi 9.174,19 puanla gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Teknoloji endeksi yüzde 3,75 azalış gösterirken, Hizmetler Endeksi yüzde 0,37 kazançla 8.552,53 puandan kapadı. Mali Endeksi yüzde 0,85 artışla 9.734,15 puanı gördü. Sanayi Endeksi de yüzde 0,41 yükselişle 14.468,29 puan oldu.

KOZA ALTIN İEN ÇOK KAZANDIRAN HİSSE OLDU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok kazandıran yüzde 10,62 yükselişle Koza Altın İşletmeleri oldu. Koza Altın İşletmelerini yüzde 10,12 ile Ford Otomotiv, yüzde 9,92 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım izledi.

En çok kaybedenler ise yüzde 12,33 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 12,29 ile Ege Endüstri ve 11,33 ile Borusan Boru Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 442 milyar 767 milyon lirayla Koç Holding, 389 milyar 510 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 385 milyar 365 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.