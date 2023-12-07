Altından Çapanoğlu çıkmak deyimi ne anlama geliyor?

Altından Çapanoğlu çıkmak deyimi ne anlama gelir? Altından Çapanoğlu çıkmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Altından Çapanoğlu çıkmak deyimi ne anlama geliyor?

Altından Çapanoğlu çıkmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Girişilen bir işte ya da olayda başa dert olacak bir durumla, umulmayan bir tehlike ile karşılaşmak anlamına gelir.

Bir olayın ya da durumun karşısında daha önceden sezilen tehlikelerin varlığından şüphelenmek anlamına da gelir.

ALTINDAN ÇAPANOĞLU ÇIKMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Bana öyle geliyor ki bu işin altından Çapanoğlu çıkacak.

Annem diyor ki bu tabaklar bu fiyata olmaz, inşallah bu işin altından bir Çapanoğlu çıkmaz.

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