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Altından sonra sıra gümüşe geldi. Bakanlık çalışmalarını bir bilen açıkladı

İslam Memiş, altın sertifikasından sonra gümüş sertifikası hazırlıklarının olduğunu belirtirken “Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati ile bir ay önce bu konuyu görüştüğümüzde gümüş yatırımı ile ilgili güzel müjdeler vereceğini söyledi" dedi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 12:10
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Altından sonra sıra gümüşe geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmalarını bir bilen açıkladı

Altından sonra sıra gümüşe geldi. Bakanlık çalışmalarını bir bilen açıkladı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçtiğimiz hafta Darphane'nin ikinci altın sertifikası halka arzına izin vermişti. Buna göre 10 ton büyüklüğe kadar altın sertifikası ihraç edilebilecek Darphane'nin ilk altın sertifikası ise ALTIN.IS Kasım ayında Borsada işlem görmeye başladı. Sertifikanın her bir payı 0.01 gram altını temsil ediyor ve istendiğinde fiziki altına dönüştürülebilme özelliği taşıyor.

"2023'TE ALTINDAN FAZLA KAZANDIRACAK"
Ancak bu adımın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin gümüş ile ilgili de müjdeler vereceği öğrenildi. Konuya ilişkin Sabah'a değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz ay Bakan Nebati ile olan görüşmesinden detayları paylaştı.

Memiş, "2020'de 2,50 lira olan gümüşün gram fiyatı bugün 15 lira. 2020'de 12 dolar olan gümüşün ons fiyatı bugün 25 dolar. Son üç yıldır yatırımcısına altından daha fazla kazandıran gümüş, talep görmeye devam ediyor. Gümüş iyi bir yatırım aracı haline geldi. Gümüş, 2023'de de çok konuşulacak ve altından fazla kazandıracak değerli bir metal ve yatırım aracı olacak" dedi.

GÜMÜŞ İÇİN HAZİNE'DEN ÇALIŞMA
"Gümüş, sadece fiziki olarak alınmaz. Bankalardan gümüş hesabı açtırabilir ve birikimler de burada değerlendirebilir" diyen İslam Memiş, "Gümüş, yakında sistemde değerlendirilecek bir yatırım aracı haline gelecek Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati ile bir ay önce bu konuyu görüştüğümüzde gümüş yatırımı ile ilgili güzel müjdeler vereceğini söyledi" bilgisini paylaştı.

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