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Gram altından tarihi rekor. 1.171 lirayı gördü

Gram altın 1.171 lira ile tarihi rekor kırdı. Ons altın ise 1935 liradan işlem görüyor.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 11:09
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1.171 lirayı gördü. Gram altından tarihi rekor

Gram altından tarihi rekor. 1.171 lirayı gördü
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Gram altın tarihi rekora imza  attı. Ons altındaki güçlenme gram altına pozitif etki yaptıl. Ons Altın 1935 dolar ile 8 ayın zirvesine çıkmış oldu. Gram Altın da 1171 liraya kadar tırmanarak, tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram Altın saat 10.55 itibarıyla 1.168 liradan işlem görüyor. 

Küresel enflasyon sorununda zirvenin görülmesi ve gerilemelerin başlaması piyasalarda dengelerin oluşmasını sağlıyor. Bu dengeler içinden altın ise ilerledikçe ilerliyor. Cumhuriyet altını 7.774 liradan, Çeyrek altın 1951 liradan, Reşat altını da 7.806 işlem görüyor

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