6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Altının kilogramı 1 milyon 127 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 1 milyon 127 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 127 bin liraya geriledi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 17:27
Takip Et

Altının kilogramı 1 milyon 127 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 1 milyon 127 bin liraya geriledi
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre, Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 97 bin lira, en yüksek 1 milyon 135 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalarak 1 milyon 127 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 674 milyon 393 bin 840,15 lira, işlem miktarı ise 5.106,10 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 884 milyon 20 bin 500,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Osmanlı Döviz ve Nadir Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG    DOLAR/ONS
Önceki Kapanış    1.130.000,00    1.866,00
En Düşük    1.097.000,00    1.820,00
En Yüksek    1.135.000,00    1.859,90
Kapanış    1.127.000,00    1.854,00
Ağırlıklı Ortalama    1.114.837,45    1.841,23
Toplam İşlem Hacmi (TL)    5.674.393.840,15    
Toplam İşlem Miktarı (Kg)    5.106,10    
Toplam İşlem Adedi    123

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
1
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
2
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
3
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
4
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
5
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
6
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
7
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
﻿Çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
﻿Çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
﻿Böyle vahşet olmaz! Paşa'yı kulübesinde diri diri yaktılar
﻿Böyle vahşet olmaz! Paşa'yı kulübesinde diri diri yaktılar
﻿Böyle vahşet olmaz! Paşa'yı kulübesinde diri diri yaktılar
﻿Gazinoda çatışma çıktı: Bir asker öldü
﻿Gazinoda çatışma çıktı: Bir asker öldü
﻿Gazinoda çatışma çıktı: Bir asker öldü
﻿Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.