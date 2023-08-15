Altınordu'nun 100. yıl formasında Atatürk teması

Altınordu, 100. yılına özel olarak tasarlanan Atatürk temalı formasıyla büyük beğeni topladı. Formanın göğüs bölümünde, Atatürk Anıtı'ndan esinlenerek yapılan heykelin görüntüsü yer aldı.

KAYNAK: DHA
Altınordu'nun 100. yıl formasında Atatürk teması

İzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu, 100'üncü yılına adım atacağı yeni sezon öncesi tasarlanan Atatürk temalı formasıyla alkış topladı. İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'ndan esinlenerek yapılan beyaz forma büyük beğeni kazandı. Formanın göğüs bölümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda, "Ordular, İlk Hedefiniz Akdeniz'dir İleri" emrini verdiği anı betimleyen heykelin görüntüsü yer aldı.

Kırmızı-lacivertli kulüpten, "Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe" başlığıyla yapılan açıklamada, "Deplasman formamızda her zaman fikirlerini benimseyip, gelecek nesillere aktardığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağımıza temsilen silüet yer almakta" ifadelerine yer verildi.

Pek çok futbolsever sosyal medyada büyük ilgi çeken Altınordu'nun bu anlamlı formasının satışa çıkacağı günü iple çektiklerini dile getirdi.

(DHA)

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