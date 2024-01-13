Alzheimer hastalığının tedavisinde etkili. İşte o ot

Mide rahatsızlıklarına doğal bir çare olarak popülerliğini koruyan kuzukulağı otu, insanların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Alzheimer hastalığına karşı etkili bir alternatif olarak görülen bu bitki, sağlık bilincine sahip bireyler arasında yaygınlaşmaktadır.

ALZHEİMER HASTALIĞI NEDİR?

Alzheimer, beyin hücrelerinin ölümüne yol açarak ilerleyen ve yaygın bir demans türüdür.

Düşünme, hafıza ve davranışlarda bozulmaya sebep olan bu hastalık, yaş ilerledikçe kademeli olarak belirginleşir ve ilerlemesi yıllar alabilir.

KUZUKULAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Kuzukulağı otu, taze ya da kurutulmuş formda aktarlardan veya bazı mağazalardan edinilebilir.

Doğal bir şifa kaynağı olarak kabul edilen bu bitki, çay formunda tüketilebilir.

Ancak, romatizma veya böbrek sorunları olan bireylerin bu bitkiyi kullanmaktan kaçınmaları önerilmektedir.