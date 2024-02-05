Unutkanlık hastalıklarını ortaya çıkarıyor. Bu testi yapan kesin sonuç alıyor

Alzheimer hastalığının erken teşhisinde en basit yöntem, kişiye fıstık ezmesi koklatmak olduğu bildirildi. Bu şekilde, koku alıp alamadığına bakıldığının altı çizildi.

Alzheimer hastalığına yakalanma korkusu, hepimizin ara sıra yaşadığı unutkanlık durumlarında aklımıza gelir.

“Acaba alzheimer olacak mıyım”, “Yaşlandığımda alzheimer hastası mı olurum”, “Alzheimer nasıl başlar” gibi sorular bizi rahatsız eder.

Alzheimer, beyin fonksiyonlarının yavaş yavaş kaybolmasıyla karakterize, geri dönüşümsüz bir hastalıktır.

Bu hastalık, 65 yaş üstü insanların %3'ünde, 80 yaş üstü insanların ise %20'sinde görülür.

Alzheimer tedavisinde en önemli nokta, hastalığı erken fark etmektir. Bu amaçla, bilim insanları evde de uygulanabilecek, kolay, ucuz ve hızlı bir test geliştirmişlerdir.

Florida Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, koku duyusu, Alzheimer'ın başlangıcını tespit etmeye yardımcı olur.

Alzheimer hastalarının koku duyusu, diğer insanlardan farklı bir şekilde etkilenir:

Sol burun deliği, sağ burun deliğine göre daha az koku alır. Testte, hastanın bir burun deliği kapatılır ve bir kaşık fıstık ezmesinin kokusunu ne kadar mesafeden alabildiği ölçülür.

Fıstık ezmesi, trigeminal siniri uyarmayan bir koku olduğu için özellikle seçilmiştir.

Alzheimer hastasının, sol burun deliğiyle fıstık ezmesinin kokusunu alabilmesi için, sağ burun deliğine göre fıstık ezmesine 10 cm daha yakın olması gerektiği belirlenmiştir.

Bu da, alzheimer belleği silmeden önce, sol burun deliğinin koku duyusunu azalttığını gösterir.

ALZHEİMER NEDİR?

Alzheimer, beyin hücrelerinin giderek azalmasıyla ortaya çıkan ve bilişsel, belleksel ve davranışsal işlevleri bozan bir demans türüdür. Bu hastalıkta belirtiler yaşlandıkça yavaş yavaş ortaya çıkar.

ALZHEİMER BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Halüsinasyonlar ve sanrılar

-Motivasyon ve öz saygı eksikliği

-Kişinin günlük aktiviteleri tek başına yapamaması

-Kişinin unuttuğu şeyleri reddetmesi

-Kaygı ve depresyon

-Bilinç karışıklığı

-Kişinin bulunduğu çevreye uyum sağlayamaması

-Kişinin tanıdık yerlerde kaybolması

-Konuşma ve dil yeteneklerinde sorunlar

-Agresiflik, aile ve arkadaşlardan normal olmayan isteklerde bulunma, çevreye karşı güvensizlik gibi kişilik değişiklikleri