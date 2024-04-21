Alzheimer hastası kadın boş arazide ölü bulundu

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Koçu Mahallesi’nde oğlu ve gelini ile yaşayan Alzheimer hastası Hacer Ubuz, 19 Nisan’da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. İhbar üzerine jandarma ekipleri mahallede ve çevresinde arama çalışması başlattı. Mahalledeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipleri, Hacer Ubuz’un saat 05.00’te mahalleden çıktığını tespit etti. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, ANDA ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi. Mahalle ve çevresinde arama başlatan ekipler, bugün saat 11.00 sıralarında Hacer Ubuz’un, mahalleye 2 kilometre mesafedeki boş bir arazide, kayaya dayanmış halde cansız bedenini buldu. Hacer Ubuz’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.