Amartey'in yaptığı paylaşım gündem oldu. Şenol Güneş'in istifası sonrası kafaları karıştırdı

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Daniel Amartey, Şenol Güneş'in istifası sonrası sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşım yayınladı.

Amartey'in yaptığı paylaşım gündem oldu. Şenol Güneş'in istifası sonrası kafaları karıştırdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ve Şenol Güneş ile dört saat süren olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmiş tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş öğle saatlerinde istifa ettiğini açıklamıştı.

Açıklama öncesinde Şenol Güneş'in antrenmana çıkmadığı daha sonra tesislere gelerek oyuncularla vedalaştığı öğrenilmişti.

Siyah-Beyazlılar'ın yıldız ismi Daniel Amartey'in paylaşımı ise çok konuşuldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı şükür manası taşıyan 'Thank you Jesus (Teşekkürler İsa)' paylaşımı gündem oldu.

Tecrübeli ismin Şenol Güneş'in gitmesinden memnun olduğu ve tecrübeli teknik adamı istemediği öne sürüldü.

İşte o paylaşım;

whatsapp-image-2023-10-06-at-19-29-46.jpeg

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş intikamı. 300 Beşiktaş taraftarına işlem başlatıldı Spor
Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş intikamı. 300 Beşiktaş taraftarına işlem başlatıldı
Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde yeni detaylar belli oldu Memur ve Emekli
Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde yeni detaylar belli oldu
Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu Gündem
Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu
Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ'a ziyaret Gündem
Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ'a ziyaret
Meteoroloji önümüzdeki hafta için uyardı. Pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinin altına iniyoruz Yaşam
Meteoroloji önümüzdeki hafta için uyardı. Pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinin altına iniyoruz
Bartın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 tutuklama Yaşam
Bartın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 tutuklama
ÖSYM Başkanı açıkladı: Sınavlarda yapay zeka dönemi başlıyor Teknoloji
ÖSYM Başkanı açıkladı: Sınavlarda yapay zeka dönemi başlıyor