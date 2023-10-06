Amartey'in yaptığı paylaşım gündem oldu. Şenol Güneş'in istifası sonrası kafaları karıştırdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ve Şenol Güneş ile dört saat süren olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmiş tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş öğle saatlerinde istifa ettiğini açıklamıştı.

Açıklama öncesinde Şenol Güneş'in antrenmana çıkmadığı daha sonra tesislere gelerek oyuncularla vedalaştığı öğrenilmişti.

Siyah-Beyazlılar'ın yıldız ismi Daniel Amartey'in paylaşımı ise çok konuşuldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı şükür manası taşıyan 'Thank you Jesus (Teşekkürler İsa)' paylaşımı gündem oldu.

Tecrübeli ismin Şenol Güneş'in gitmesinden memnun olduğu ve tecrübeli teknik adamı istemediği öne sürüldü.

İşte o paylaşım;