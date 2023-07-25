Amasra maden faciası davası: İşletme müdürü gece 2'de arar 'Adamları çalıştıramıyor musunuz?' diye baskı yapardı

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait müessesede 43 madencinin ölümüyle sonuçlanan 14 Ekim 2022 tarihli faciaya ilişkin 7’si tutuklu 23 sanığın Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

Sanıklardan, madenin müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, iş güvenliği şube müdür vekili Volkan Soylu, işletme baş mühendisi Mehmet Tural 'olası kastla öldürme' suçundan bin 80 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor. Davanın 3'ü tutuklu diğer 19 sanığın ise, 'bilinçli taksirle öldürme' suçunu işledikleri iddiasıyla 18 yıla kadar hapsi istendi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davayı 16 Ekim'e ertelendi.

Yaralı madenci Burak Sümertaş, madene denetime gelindiğinde dönemin müessese müdürü Selçuk Ekmekçi’nin işçilerin denetçilerle konuşmasını yasakladığını “Selçuk Ekmekçi ‘Denetlemeye gelecekler, işçiler kesinlikle denetçilerle muhatap olmasın’ demiş. Müfettişler (üretimin yapıldığı bölgeye) geldiğinde ‘Amaç ney burada’ dedi. Selçuk Ekmekçi bizi muhatap etmedi” diye konuştu.

Sümertaş, işe ilk girdiklerinde maske eğitimi aldıklarını aktararak, “Sonradan slayt gösterisi ile eğitim oldu. Bir kez gösterdiler normal maske üzerinden, sonraki eğitimlerde maskeyi hiç açmadık. Slayt gösterisi yapıyorlardı. Kazadan sonra 2 sefer maske eğitim aldım, iş güvenliği eğitiminin süresi 3 güne çıktı. Bu yıl içinde 2 sefer iş güvenliği eğimine gittim” dedi.

“ÜRETİM BASKISINI SELÇUK EKMEKÇİ YAPIYORDU”

Yaralı madenci İzzet Ak, madende üretim baskısı olduğunu açıklayarak, “Sürekli geç çıkarlardı. İçeride gaz olduğundan, gazı çıkaramadıklarından ve iş bitmediği için de nezaretçi tarafından salınmadıklarını söylerlerdi… Üretim baskısı vardı. Ben yazıhanede olduğumdan az çok bir şeyler bilirim. Selçuk Ekmekçi var. Cihat fazla bir şeye karışmazdı, kartiye mühendisi pek karışmazdı. Gürkan Çavuş çok söylerdi. Selçuk Ekmekçi gece 2'de kendisini arar, baskı yaparmış. Hedef tutmadıysa önce kartiye mühendisini arardı, ‘Adamları çalıştıramıyor musunuz?’ diye hesap sorardı” dedi.

Ak, madende önlem olarak yere serpilen taş tozuna ilişkin “Taş tozunu kolay yerlere serperlerdi. Evden çıktığınızda kapı önüne serper gibi. -300, -350 gibi kotlarda hiç yoktu. Yapılsa bu kadar kötü sonuçlar çıkmayabilirdi” diye bilgi verdi.

Ak, “Ayaklarda doğal havalandırma vardı, çok sıkıntı yoktu. Ama bacada öyle değildi. Bacada, -320 kotuna 4 tane vantüp koymuşlar. En fazla 1-2 tane konur, ben hayatımda ilk defa böyle şey gördüm” diye konuştu.

Ak, okuma yazma bilmediğini ve işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini tamamlamaları için gereken sınavlardaki soruların kendilerine verildiğini açıkladı.

NE YAŞANMIŞTI?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, bir işçi de 5 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında da soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verilmişti.

İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural'ın 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Bu 4 sanığın iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapsi istenen iddianamede, diğer 4'ü tutuklu 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

Mahkeme heyeti, 28 Nisan'daki duruşmada açıkladığı ara kararda, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.