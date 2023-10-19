Amasra maden katliamı davasında yeni gelişme: Patlama saatine ilişkin tüm görüntüler silinmiş

Amasra maden katliamına ilişkin dava, tanık işçilerin ifade verdiği 4. duruşma ile devam etti. Aile avukatlarından Melike Polat, "İdari bina içinde patlama saatinden başlayarak 2 saat sonrasına kadar tüm kayıtları silmişler" dedi.

Amasra maden katliamı davasında yeni gelişme: Patlama saatine ilişkin tüm görüntüler silinmiş

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin dava devam ediyor.

7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada tanık işçilerin ifade verdiği 4. oturumun 3. gününde vardiya mühendisi Gökhan Hasan Kaya, maske eğitimlerinin maliyetler nedeniyle sınırlı yapıldığını söyledi.

Evrensel'den Hilal Tok'un haberine göre, bir vardiyada tüm çalışma alanını gezemediğini söyleyen Kaya, kömür tozuyla mücadelede su torbalarının da olması gereken yerlerde olmadığını ifade etti.

Mühendise tepki gösteren aileler, polis eşliğinde mahkeme salonundan çıkarıldı.

OCAK METAN HAVUZUNA DÖNMÜŞ

74 tanığın dinlendiği diğer tanıkların bir sonraki duruşmada dinleneceğini söyleyen mahkeme heyeti, savcı mütalaasını okudu.

Savcı mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti. Bugüne dek ifadelerden hazırladıkları 3 boyutlu ocak planını sunarak madenin birçok yerinde metan birikmesi olduğunu ortaya koyan aile avukatlarından Derviş Emre Aydın, 2 aydır işçilerin bu vaziyette çalıştıklarını madenin adeta bir metan havuzuna döndüğünü söyledi.

Aydın, "Sadece üretim odaklı hareket ederek işçilerin hayatının yok sayıldığını görüyoruz" dedi.

“AYAN BEYAN DELİL KARARTMA”

Aile avukatlarından Melike Polat ise şöyle konuştu:

"Üretim miktarı düşmesin diye metan sensörünün aşağı indirildiğini, elektrik kesilmeden üretime devam ettiklerini öğrendik tanık ifadelerinde. Bunların kendiliğinden, işçi iradesiyle değil, tamamen yukarının talimatı ile yapıldığını öğrendik. Geçici önlemlerle o bacaya işçi sokup üretime devam ettiklerini öğrendik. Hatta bunu denetçiler de dahil, tüm mühendislerin bildiğini öğrendik. İlk celsede karartılan deliller bağlamında, teslim edilmeyen defterler vardı. Celse arasında dosyayı karıştırdık biraz, ATİM'in yer üstü görüntüleri varmış, çıkarttık. İdari bina içinde patlama saatinden başlayarak 2 saat sonrasına kadar tüm kayıtları silmişler. 18-20 arasında hiçbir kayıt yok. Bunları silerek kolluğa teslim etmişler. El sensörlerine tamamına el konulduğu söylendi. Raporlara bakıyoruz, dosya sanıklarına ait el sensörleri teslim edilmemiş. Bunları da karartmışlar. Kaza Takip Mühendisi sanık Fazıl'a da yaralanmalarını iletmişler. Sanık Fazıl ne yapmış, hiçbir yere bildirmemiş. Bu ayrıca bir suç, ayrı konu ama mağdurların fiziksel durumları bir delildir. Bu delillerin de toplanmasına engel olmuş. Ayan beyan delil karartmışlar. Rıdvan Acet'in bulunduğu yeri yanlış işaretlediklerini ortaya koyduk. Patlamaya Acet'in yapmış olduğu birtakım işlemler sebep olmuştur demek için bu yanlış işaretlemede bulunmuşlar. Bir delil karartma da budur..."

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar dönemin TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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