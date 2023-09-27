Amasra maden faciasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: TTK yüzde 100 kusurlu

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait işletmede 14 Ekim 2022'de meydana gelen ve 43 madencinin ölümüyle sonuçlanan faciaya ilişkin; 7'si tutuklu 23 sanığın Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın dosyasına; faciada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse’nin ailesinin TTK aleyhine açtığı davada hazırlanan bilirkişi raporu girdi.

Köse’nin ailesinin TTK aleyhine Zonguldak 2. İş Mahkemesi’nde maddi ve manevi tazminat talebiyle açtığı davada; bir iş güvenliği uzmanı, 3 maden mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti, 7 Temmuz 2023 tarihli raporunda TTK’yi faciada yüzde 100 kusurlu buldu.

MADENDEKİ HAVALANDIRMA SORUNUNA DİKKAT ÇEKİLDİ!

Bilirkişi heyeti, raporlarının sonuç ve kanaat bölümünde 43 madencinin hayatına mal olan ihmaller zinciri şöyle açıkladı:

“ATİM'de ocak havasının derinlere indirilmesi ve havalandırmasının iyileştirilmesi için gerekli yatırım ve iyileştirme projelerinin hayata geçirilemediği, bunun için artı 40/ eksi 250 kuyu derinleştirilmesinin yapılamadığı, bu sebeple kazanın meydana gelmesinde yetersiz ve etkisiz havalandırma sisteminin önemli rol oynadığı;

Eksi 300 ve 350 katına indirilen havanın ancak tali havalandırma pervanelerini çalıştırmaya yetebileceği bu sebeple işletme üretim bölgelerinden -ayaklardan- geçen hava miktarının ve artı 40 ana aspiratörden emilen havanın yetersiz kaldığı, buna bağlı olarak da taban yollarındaki metan konsantrasyonunun sık sık ve uzun süreli alarm seviyelerini aşmış olduğu, zaman zaman alt patlama sınırını geçtiği;

Ocakta yeterli miktarda tali pervane bulunduğu ancak tali pervanelere gelen havanın yetersiz olduğu bu sebeple metan birikmelerinin önlenemediği, ayaklarda ve bacalarda yapılan kontrol sondajlarının yetersiz olduğu;

Taban yollarında su barajları ve taştozu barajlarının oluşturulduğu ancak etkinliğinin yeterli olmadığı;

“İŞÇİLER MASKELERİNİ TAKMAYA ZAMAN BULAMADI…”

İşçilere İş Güvenliği Eğitimlerinin verildiği ve Acil Durumlara Yönelik Tatbikatların yaptırıldığı, ancak patlamanın şiddetinden işçilerin çoğunun OFK maskelerini takmaya zaman bulamadıkları;

“TAVSİYE VAR, YAPTIRIM YOK”

Maden işletmesinde gerçekleştirilen denetim faaliyetleri sonucunda hazırlanan raporlarda; yer yer havalandırma, metan drenajı, kömür tozu ile mücadele ve benzeri konularda tespit veya iyileştirmeye yönelik tavsiyelerde bulunulduğu, ancak işletmeye herhangi bir yaptırım uygulanmadığı, ihtiyaç duyulan personelin sağlanmasında etkin/hızlı çözümlerin üretilememiş olduğu;

“KAZADA KAÇINILMAZLIK FAKTÖRÜ YOK”

Tüm bu sebepler hep birlikte değerlendirildiğinde; Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aldırılan 31 Ekim 2022 tarihli bilirkişi raporu ile 6 Aralık 2022 tarihli ek bilirkişi raporunda tespit edilen hususlara yer yer katılmakla birlikte, kazanın meydana gelmesine yol açan hususların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği dolayısı ile bu aşamada sorumluluğunun kişilere mal edilemeyeceği, sonuç olarak TTK Genel Müdürlüğü'nün kazanın meydana gelmesinde 100 kusurlu olduğu, kazanın oluşumunda kaçınılmazlık faktörünün bulunmadığı, kanaatine varılmış olup, İş bu Bilirkişi Raporumuzu Sayın Mahkeme'nizin takdirlerine saygıyla arz ederiz.”

"TTK'NİN İHMALİ YOK" DEMİŞ, GENEL MÜDÜR OLMUŞTU!

Bilirkişiler TTK’yi yüzde 100 kusurlu bulmasına karşın, TBMM’de Amasra maden faciasındaki ihmalleri araştırma için kurulan komisyonda TTK’nin “ihmali olmadığını savunan” TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının bulunduğu 14 Eylül 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan karar ile TTK Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı.

Kiraz, komisyonda faciaya ilişkin “Öngörümüz, kendi incelemelerimizle birlikte, havalandırmadan kaynaklanan bir kaza olmadığı” demişti.