Madenler için ÇED raporu bile gerekli görülmedi. 2 ayda 224 madene jet hızıyla onay çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı madenler için ÇED raporunu gerekli görmedi. Açılışı onaylanan madenlerin sayısı sadece 2 ayda 224’e yükseldi. Öte yandan 45 maden için hazırlana ÇED raporu ise onaylandı.

Madenler için ÇED raporu bile gerekli görülmedi. 2 ayda 224 madene jet hızıyla onay çıktı

Türkiye’de yılın ilk sekiz ayında 635 maden projesi için onay verilirken, son iki ayda bu rakama 224 proje daha eklendi. Toplamda 859’a yükselen maden projelerinde ise 824’ü için ‘ÇED gerekli değildir’ raporu verilirken 35 proje için “ÇED olumlu” kararı verdi

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’ün haberine göre, tarım arazileri ve ormanlık alanlarda kurulan maden sahalarına çevrecilerin ve köylülerin yaptığı itirazlar mahkemelere taşınıyor. Ama çoğu dava sonuçsuz kalırken, doğada telafisi mümkün olmayan tahribatlara neden oluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Türkiye’de yılık ilk sekiz ayında 635 maden projesi için onay verilirken, son iki ayda bu rakama 224 proje daha eklendi. Toplamda 859’a yükselen maden projelerinde ise 824’ü için ‘ÇED gerekli değildir’ raporu verilirken 35 proje için “ÇED olumlu” kararı verdi. Bu yıl reddedilen proje sayısı ise sadece dokuz oldu.

AKBELEN REDDEDİLDİ

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nın 760 dönümlük bölümü, Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santralına karşı köylüler ve çevrecilerin açtığı dava, geçtiğimiz günlerde Muğla İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Kararda, “Mevzuata ve kamu yararına aykırı bir durum olduğu sonucuna varılmamıştır. Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verilmiştir” denildi.

Kayyumla yönetilen Koza Altın, bu yıl 32 proje için başvuruda bulunurken, bütün projeleri onay aldı. En son Adana Pozantı’da altın, gümüş, bakır, kurşun ve demir madeni işletmek için onay başvurusunda bulunan şirket eğer onay alırsa 22 bin 640 hektarlık tarım ve orman arazilerinden oluşan alanda maden işletebilecek. Ekonomik ömrü iki yıl olarak hesaplanan projeyle birlikte 206 bin ton cevher elde edilmesi planlanıyor. Alandan çıkarılacaklar cevherler ise geçici depolamadan sonra Kayseri’ye sevk edilecek. Cevher, şirketin buradaki Himmetdede Altın Madeni’nin siyanür havuzunda işlenecek.

FIRAT’TA SİYANÜR TEHLİKESİ

Kanadalı Anagold maden şirketi de Erzincan İliç’teki 1.746 hektarlık maden sahasına 5.83 hektarlık bir bölüm daha genişletmek için bakanlıktan onay aldı. Şirket daha önce de siyanür havuzunun yakınında bulunan Fırat Nehri’ne 20 metreküp siyanürlü karışım akmış, olayın ardından bakanlık devreye girmişti. Bakanlık şirkete 16 milyon 441 bin TL para cezası kesmişti. Ayrıca tesisin “İlave çevresel iyileştirme çalışmaları tamamlanıncaya kadar faaliyetini durdurması” kararı da verilmişti. Ancak maden olayın üzerinden üç ay geçtikten sonra tekrardan faaliyete başladı.

351 MADEN DAHA AÇILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü daha önce ihale edilen 351 maden sahasını ilk ihalede başvuru olmaması nedeniyle ikinci kez ihale edecek. İhale ilanı ile şartname, 15 gün süreyle müdürlüğün internet sitesinde yayımlanacak.

İlgili Haberler
Amasra maden katliamı davasında yeni gelişme: Patlama saatine ilişkin tüm görüntüler silinmiş
Salda Gölü madenciyi yendi. Mahkeme o kararı iptal etti
Kazdağları’ndan sonra Ağrı’da da maden arayacaklar. Nehirden artık su değil siyanür akacak
Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
Son Haberler
Evlilik kredisi alacakları hüsrana uğratacak haber. Seçim müjdesiydi Gündem
Evlilik kredisi alacakları hüsrana uğratacak haber. Seçim müjdesiydi
Nobel ödülü sahiplerinden İsrail-Filistin çatışmasından etkilenen çocuklar için bildiri Dünya
Nobel ödülü sahiplerinden İsrail-Filistin çatışmasından etkilenen çocuklar için bildiri
Ünlü oyuncu ile 45 yıllık eşinden şoke eden haber Magazin
Ünlü oyuncu ile 45 yıllık eşinden şoke eden haber
Yüksekova’yı kar kapladı Gündem
Yüksekova’yı kar kapladı
İstanbul’da kuyumcudan milyonluk gasp! Polis yeleğiyle gelip çalışanı darbettiler Gündem
İstanbul’da kuyumcudan milyonluk gasp! Polis yeleğiyle gelip çalışanı darbettiler
Dünyaca ünlü banka borsayı altüst etti: İşte aldığı o hisseler Ekonomi
Dünyaca ünlü banka borsayı altüst etti: İşte aldığı o hisseler
Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara düşen paraşüt pilotu hayatını kaybetti Gündem
Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara düşen paraşüt pilotu hayatını kaybetti