Amasya'da alev alan tır kullanılamaz hale geldi

Amasya'da henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan tır yandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, tır kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: AA
Amasya'da alev alan tır kullanılamaz hale geldi

Amasya'da henüz bilinmeyen bir sebeple kupası tutuşan tır, alevler içinde kaldı. Şoförün müdahalesiyle dorse ile üzerindeki iş makinesi yanmaktan kurtarıldı.

Olay, Yağcıabdal Köyü yakınlarında meydana geldi. Amasya İl Özel İdaresi'ne bağlı bir tır, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Şoförün müdahalesiyle araçtan uzaklaştırılan dorse ile üzerindeki iş makinesine alevlerin sıçraması önlendi.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonucunda tır tamamen yandı. Tır kullanılamaz hale geldi.

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