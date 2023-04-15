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Amasya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 15:25
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Amasya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Amasya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Kaza, Çeltek Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Nebioğlu (42) idaresindeki 61 NL 200 plakalı otomobil, Ahmet Gergin (37) yönetimindeki 05 AAL 460 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra Münevver Gürel (70) ile aynı aileden Dürdane (24), Halil (23), Esin Yağmur (5) ile Selim Asaf Gergin (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Suluova ve Merzifon Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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