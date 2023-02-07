7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Amasya'da öğrenciler ürettikleri 54 bin ekmeği deprem bölgesine gönderdi

Amasya'da öğrenciler ürettikleri 54 bin ekmeği deprem bölgesine gönderdi

Amasya’da meslek lisesi öğrencileri okul atölyelerinde ürettikleri 54 bin adet ekmeği deprem bölgesine gönderdi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 18:14
Takip Et

Amasya'da öğrenciler ürettikleri 54 bin ekmeği deprem bölgesine gönderdi

Amasya'da öğrenciler ürettikleri 54 bin ekmeği deprem bölgesine gönderdi
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre, deprem bölgesindeki ekmek ihtiyacını karşılamak isteyen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, okullarında bulunan ekmek atölyesinde ürettikleri 54 bin ekmeği paketleyerek depremden etkilenen Gaziantep ve Malatya’ya gönderdi.

Okul Müdürü Yusuf Menç, AA muhabirine, imkanlarını kullanarak ekmek ürettikleri ve depremzedelere bir nebze de olsun yardım ettiklerini söyledi.

Depremzedeler için ekmek üretimine devam edeceklerini aktaran Menç, "24 saattir tüm öğrencilerimiz entegre fırın tesisimizde ekmek üretimine devam ediyorlar. Dün itibarıyla 14 bin ekmeği Gaziantep Nurdağı'na ulaştırdık, şu anda intikal halinde. Bugün itibarıyla toplam 40 bin ekmek ürettik, 40 bin ekmeği yine Gaziantep ve Malatya'ya intikal ettireceğiz. Buradan depremde zarar görmüş tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz, ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada emeği geçen personelimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Ekmek üretimimize devam ederek depremzedelere ulaştırmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
2
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
3
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
4
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
5
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
6
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
7
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Apartmanın yarısı ayakta, diğer yarısı yıkıldı
﻿Apartmanın yarısı ayakta, diğer yarısı yıkıldı
﻿Apartmanın yarısı ayakta, diğer yarısı yıkıldı
﻿Depremde ölen öğretmene hüzünlü veda
﻿Depremde ölen öğretmene hüzünlü veda
﻿Depremde ölen öğretmene hüzünlü veda
﻿101 afetzede Ankara'da tedavi ediliyor
﻿101 afetzede Ankara'da tedavi ediliyor
﻿101 afetzede Ankara'da tedavi ediliyor
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.