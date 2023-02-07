Amasya'da öğrenciler ürettikleri 54 bin ekmeği deprem bölgesine gönderdi

AA'da yer alan habere göre, deprem bölgesindeki ekmek ihtiyacını karşılamak isteyen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, okullarında bulunan ekmek atölyesinde ürettikleri 54 bin ekmeği paketleyerek depremden etkilenen Gaziantep ve Malatya’ya gönderdi.

Okul Müdürü Yusuf Menç, AA muhabirine, imkanlarını kullanarak ekmek ürettikleri ve depremzedelere bir nebze de olsun yardım ettiklerini söyledi.

Depremzedeler için ekmek üretimine devam edeceklerini aktaran Menç, "24 saattir tüm öğrencilerimiz entegre fırın tesisimizde ekmek üretimine devam ediyorlar. Dün itibarıyla 14 bin ekmeği Gaziantep Nurdağı'na ulaştırdık, şu anda intikal halinde. Bugün itibarıyla toplam 40 bin ekmek ürettik, 40 bin ekmeği yine Gaziantep ve Malatya'ya intikal ettireceğiz. Buradan depremde zarar görmüş tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz, ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada emeği geçen personelimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Ekmek üretimimize devam ederek depremzedelere ulaştırmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.