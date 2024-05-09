İsrail Biden'a cevap verdi: Buyun ağmeyeceğiz

CNN International kanalına konuşan ABD Başkanı, "Gazze'deki siviller bu bombalarla öldürüldü” dedikten sonra "Refah'a girdikleri andan itibaren Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahlarımızı göndermeyeceğimizi açıkça ilettik" ifadelerine yer verdi.

Biden’ın açıklamalarından yaklaşık bir saat sonra İsrailli Kan Radyosu’na demeç veren İsrail Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, konu hakkında değerlendirmede bulundu. ABD ile İsrail arasında kökü çok eski olan bir dostluğun bulunduğunu söyleyen Gilad Erdan, Biden’ın sözlerinin “yaralayıcı” olarak tanımladı.

ABD Başbakanı’nın sözlerini “açık bir tehdit” olarak kabul edilebileceğinin altını çizen Erdan, dostların birbirlerine böylesi tehditkar sözler söylememesi gerektiğini, bu tarz açıklamaların ikili ilişkilere büyük zararlar verdiğinin altını çizdi.

Biden'ın açıklamalarından İsrail’in “büyük bir hayal kırıklığı” yaşadığını belirten Erdan, sözlerini "Savaşın başından beri minnettar olduğumuz bir başkandan böyle sözler işitmek inanın çok zor. Umarım bu bir dil sürçmesi veya haberci hatasından ibarettir. Unutulmamalıdır ki İsrail büyük bir devlettir. Yanında kimse durmasa da bu savaşı yürütecek kaynaklara da sahiptir ama biz dostlarımızla kötü olmayı istemeyiz. Fakat İsrail'in böyle tehditlerle yolundan döndürülemeyeceğini de herkesin bilmesini isteriz” diye sonlandırdı.