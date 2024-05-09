Yetmez ama evetçi Nişanyan öğretmen cinayetini savundu. Aşağılık sözlerle Atatürk'e saldırdı

Kaynak: Haber Merkezi Nilay Abdal
Yetmez ama evetçi Nişanyan öğretmen cinayetini savundu. Aşağılık sözlerle Atatürk'e saldırdı
Yetmez ama evetçi Sevan Nişanyan, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde okul müdürü İbrahim Oktugan’ın Iraklı bir öğrenci tarafından öldürülmesine ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk’e de saldıran Nişanyan’a tepki yağdı.

Sevan Nişanyan, İstanbul Eyüpsultan'da okuldan uzaklaştırılan Iraklı bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucunda yaşamını yitiren okul müdürü İbrahim Oktugan için skandal bir açıklamada bulundu. Eğitim camiasını ve tüm ülkeyi yasa boğan cinayeti savunan ifadeler kullanan Nişanyan’a tepki yağdı.

1029308367-58-0-967-682-1920x0-80-0-0-a3c7d8544bc356ba1c0aec40e742d085.jpg“Genç bir insanın hayatını bilerek ve isteyerek kaydıran birinin orantılı şekilde cezalandırılması doğrudur. Bazı koşullarda öldürmek bir yöntem olabilir.” ifadelerini kullanan Nişanyan, “11 yıllık okul hayatımda belki 60 öğretmen tanıdım. En az yirmisi kompleksli, sadist, cahil, içten pazarlıklı puştlardı. Birini dahi imha etmeğe cesaretim yetmediği için hep kendimi suçlarım.” dedi.

Yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü de hedef alan Nişanyan, “Öldürülen İbrahim Bey'i tanımam etmem. Ama arkasına aldığı posteri iyi tanıyorum.” ifadesini kaydetti.

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NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan’da bulunan özel bir lisede 17 yaşındaki Irak asıllı Y.K. okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırganın 5 el ateş ettiği Oktugan, ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan Y.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

640x360.jpegSavcılıkta verdiği ifadenin ardından şüpheli şahıs, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yaşanan olay, tüm ülkeyi yasa boğarken, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, saldırıyı protesto etmek için Türk Eğitim-Sen öncülüğünde, 10 Mayıs Cuma günü okullarda iş bırakma eylemi yapılacağını açıkladı.

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