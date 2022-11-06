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Amasya'da feci kaza! 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Amasya’nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 08:42
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Amasya'da otobüsü ile tırın taşıdığı iş makinasına çarptı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Amasya'da feci kaza! 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
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İHA'nın haberine göre; Amasya’nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı. İlk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü Kazada yaralanan yolcular ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Olay yerine çok sayıda acil sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik’te kaza yerine geldi.

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