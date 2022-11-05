Antakya Ticaret ve Sanayi Odası seçimini Suriyelilerin desteklediği aday kazandı 7130 delegenin 2600'ünün Suriyeli olduğu iddia edildi

Hatay'da Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Genel Kurulu’nu yaptı. Genel Kurul’da mevcut başkan Hikmet Çinçin'in mavi listesi ile Ali Kavak'ın beyaz listesi yarıştı

Sabah 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de tamamlandı. Yaklaşık 1 saat süren oy sayım işleminin ardından kazanan ise taraf Hikmet Çinçin'in Mavi Listesi oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre 25 meslek gurubunun 19’unun oyunu alan Hikmet Çinçin koltuğunu korurken, Ali Kavak başkanlık yarışında 4 meslek gurubunun oyunu aldı

İddiaya göre, odadaki seçimin kaderini ise Suriyeli üyelerin oyları belirlerledi.

“SESSİZ İŞGAL İLERLİYOR!”

Gazeteci yazar Fatih Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7130 delegenin oy kullandığı seçimi kazanan Hikmet Çinçin’in, 682 Suriyeli üyenin desteği ile ipi göğüslediğini öne sürdü.

Çinçin’in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile direkt görüşebildiğine de dikkat çeken Ergin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hatay Antakya'da 7130 delegenin oy kullandığı Ticaret ve Sanayi Odası seçimini, 682 Suriyeli delegenin desteklediği ve Erdoğan ile direkt görüşebilen Hikmet Çinçin kazandı! Bir iddiaya göre, Suriyeli delege sayısı 2600! Sessiz işgal ilerliyor! Türk piyasasını da ele geçiriyorlar!”