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Şehirlerarası yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Amasya'da seyir halinde olan yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 09:49
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Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Şehirlerarası yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
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Amasya’nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Amasya yönüne giden Kaşif Erkoç yönetimindeki 60 BP 042 plakalı yolcu otobüsü Suluova Çeltek Mahallesi civarında karşı yönden gelen İsmail Tural’ın kullandığı 55 H 3934 plakalı kamyonetle çarpıştı. Yaklaşık 600 metre ilerleyen otobüs devrilmeden yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Tural ve yanındaki Ömer Bıyık, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 41 yolcusu bulunan otobüsün sürücüsü ve diğer 7 yaralı yolcu tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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