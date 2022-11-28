Hakem futbolcuyu ölümden kurtardı

Bölgesel Amatör Lig’de rakibiyle çarpıştıktan sonra yere yığılan ve dili boğazına kaçan futbolcuyu hakemin müdahelesi kurtardı.

Olay, Bartınspor – Kdz. Ereğli Belediyespor maçında yaşandı.

Bartınspor futbolcusu Tolga Akdeniz’in yere yığıldığını görüp yanına koşan hakem Ümit Gürsoy, yaptığı müdahaleyle dili boğazına kaçan futbolcunun nefes almasını sağladı.

112 ekibi tarafından hastaneye kaldırılan futbolcunun başına 4 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.