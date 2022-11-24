Ali Koç yabancı hakemi resmen açıkladı

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türk futbolundaki hakem sorunundan bahseden Koç, "Son 10 yılda hakemlerden canı en çok yanan kulübün başkanı olarak söylemek istiyorum, bu kronikleşmiş bir problem. Son 20 senede artarak bir sorun haline gelmiş ve yurtdışında da Türkiye'de şampiyonlukların sahada kazanılmadığı görüşü yerleşmiş. Hakemler konusunda kulüplerin sabırlı olması lazım. İşi her kötü giden kulübün 2-3 haftada bir yaygara kopartmasıyla hiçbir yere varamayız" dedi.

YAPAY ZEKA TEK HAKEM ÖNERECEK

Çözüm önerilerine değinen Ali Koç, "Şu an 22-23 hakemimiz var, 29 hakeme ihtiyacımız var. 6 eksiği yabancı hakemlerle giderme konusunda ısrar var. TFF ise VAR tarafında bunu yapmaya çalışıyor, bu da pozitif bir adım. Kulüpler olarak biz ise yabancı orta hakem görüşümüzü ileteceğiz. Fenerbahçe olarak geçen sene çok kez söyledik... Sınavlar neden kalktı, biat edecek hakem mi geliyor diye... Yeni TFF, sınavları geri getirdi ve yeni sınavları da üstüne koydu. Bunun meyve vermesi zaman alacak. Yapay zeka 3 hakem öneriyordu, 1 kişi manuel seçiliyordu. Şimdi yapay zekanın tek hakem önerisinde bulunacağı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

SİSTEMİ BALTALAYABİLİRLER

Merkez Hakem Kurulu (MHK) için de konuşan Kulüpler Birliği Başkanı Koç, "TFF, iyi niyetle bir şey yapmaya çalışıyor. Rahatımız bozulmasın diye sistemi baltalayabilirler ya da destek olabilirler. 12 hafta itibarıyla ne pozisyonda olduklarını bilmiyorum" yorumunu yaptı

KORSAN YAYIN KONUSU

Yayın hakları konusunda da korsan yayının önüne geçmeleri gerektiğini dile getiren Ali Koç, "Korsan yayın için bir kanun çıktı. Devletimize teşekkür ediyoruz. Ancak daha iyi olması için kullanıcı bazında da cezaların getirilmesi gerekiyor. 10 kişiden 8'i 7'sinin korsan bir şekilde maçları izlediğini gördük. Çünkü bu yayını yapanların hepsi yurt dışında. Kulüpler, federasyon ve yayıncı kuruluş kaybediyor. Kasım ayı itibariyle bazı kulüplerin nefesi kesilecek demiştim. Bugün geldiğimiz noktada bazı kulüpler maaşları ödeyemediklerini ifade ediyorlar. Yazık, çok yazık. Korsan yayın konusu, Türk futbolunun geldiği noktada en önemli unsurlardan biri" diye konuştu.

ŞAMPİYON BREZİLYA OLMASIN

Katar'da devam eden Dünya Kupası hakkında da yorum yapan Ali Koç, "Genç nesiller belki Arjantin'i istiyor Messi var diye. Küçüklüğümden beri, favori olsun olmasın, her zaman Brezilya şampiyon olsun istemişimdir" dedi.