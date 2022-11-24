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Spor Toto 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1.Lig'de heyecan 15.hafta maçları ile devam ediyor. Karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 17:11
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Spor Toto 1.Lig'de 15.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı
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Yapay Zekâyla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto 1. Lig’de 15. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi.

Haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve yardımcıları şöyle:

Yarın:

20.00 Altaş Denizlispor-Bodrumspor: Adnan Deniz Kayatepe


26 Kasım Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor: Burak Pakkan

16.00 Dyorex Boluspor-Sakaryaspor: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan


27 Kasım Pazar:

13.30 Pendikspor-Eyüpspor: Çağdaş Altay

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Erzurumspor FK-Beyçimento Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Göztepe-Altay: Emre Kargın

28 Kasım Pazartesi:

20.00 Altınordu-Manisa FK: Ömer Faruk Turtay

 

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