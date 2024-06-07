Amazon kabilesi internetle tanışınca olanlar oldu. Sakıncalı şeylerin bağımlısı oldular

Kaynak: New York Times
Amazon kabilesi internetle tanışınca olanlar oldu. Sakıncalı şeylerin bağımlısı oldular

Amazon Ormanlarında yaşayan bir kabile ilk kez internetle tanışınca ortalık karıştı. Kabile üyeleri hızla internete uyum sağlarken sakıncalı şeylerin bağımlısı oldukları öğrenildi.

Amazon Ormanlarında yaşayan Marubo isimli kabile ilk kez internetle tanıştı. Space X’in Starlink uydusu ile internete bağlanan kabile modern dünyanın kötü alışkanlıklarına hemen uyum sağladı.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, kabile halkı hızla sosyal medyada gezinmeye başlarken sohbet platformlarında birbirlerine uygunsuz içerikler de yolladılar. Ayrıca kabiledeki çok fazla kişinin internet üzerinden savaş oyunları oynadığı da görüldü.

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İNTERNET KULLANIMI SINIRLANDIRILDI

Kabilenin lideri Enoque Marubo, internet erişiminin önde gelen savunucusu rolünde. Marubo, yine de internetin özellikle kabilenin avlanma ve balıkçılık alışkanlıklarına "zararlı" olduğunu belirerek, "İnternette incelenecek o kadar çok ayrıntı var ki kimse bu işi yapmak istemedi" diye konuştu.

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Bu nedenle Enoque ve diğer liderler internet erişimine sınırlama getirilmesi konusunda anlaştı. Kabilede internet erişimi yalnızca sabah iki saat, akşam beş saat ve pazar günleri açık.

Aslında Marubo halkı tamamen izole değillerdi. Bazı kişilerin akıllı telefonu vardı. İletişim ve başka yerlere gittiklerinde fotoğraf çekme gibi şeyler için kullanıyorlardı. Ancak Starlink, herkese interneti getirmiş oldu.

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