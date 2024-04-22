AMB üyesinden faiz indirim mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
AMB üyesinden faiz indirim mesajı
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Orta Doğu'daki gerginliğin Merkez Bankası’nın fa,z indiiimine başlamasına engel olmamalı dedi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın haziran ayındaki ilk faiz indiriminden petrol fiyatlarındaki belirsizliğin etkilenmeyeceğini ifade etti.

Fransa Merkez Bankası Başkanına göre, Orta Doğu'daki çatışmalar petrol maliyetlerini yükseltse bile, politika yapıcıların ilk olarak böyle bir şokun temel fiyatları ve enflasyon beklentilerini artırıp artırmadığını analiz etmesi gerektiği belirtildi.

Belirsizliğin parasal genişlemenin başlamasını geciktirip geciktirmeyeceği sorulduğunda ise Villeroy de Calhau "Hayır; bir sürpriz olmadığı sürece çok fazla beklememeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

AMB yetkilileri, borçlanma maliyetlerini düşürmeye başlama zamanı olarak 6 Haziran yyapılacak toplantıda ön görüyor.

Villeroy, "Gelecek yıl yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşacağımız konusunda yeterli güvene sahip olduğumuz noktadan itibaren bizim görevimiz faaliyet ve istihdam açısından maliyeti en aza indirmektir" ifadelerini kullandı.

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