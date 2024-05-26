Avrupa Merkez Bankası yetkilisinden faiz indirim sinyali

AMB yetkilisi Nagel çok hızlı gevşeme riskine yönelik uyarıda bulundu. Enflasyonun gelecek ay da yavaşlayacağını söyleyen Nagel gelecek ay ilk faiz indirimi olasılığının arttığını ifade etti.

Nagel ‘Belirsizliklerin olduğu bir ortamda arka arkaya faiz indirimi olup olmayacağına’ ilişkin yöneltilen soruya “Otopilotta faiz indirimleri olmayacağını son iki yılda verileri yakından takip etiklerini bu sürecin devam edeceğini söyleyerek, Haziran ayında faiz indirimi olursa belki Eylül veya Temmuz ayına kadar beklemeleri gerekebileceğini söyledi.

Ayrıca Nagel Euro Bölgesi’nde enflasyonun düştüğünü bunda Fed’in bazı etkileri olabileceğini ancak Avrupa Merkez Bankası kendi politikasını uyguladığını ve Avrupa Merkez Bankası’nın temel odak noktası Euro Bölgesi’nden gelen veriler olduğunu belirtti.