AMB yetkilisinden faiz mesajı

Kaynak: Bloomberght
AMB yetkilisinden faiz mesajı
Avrupa Merkez Bankası(AMB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, gelecekteki faiz kararlarına ilişkin henüz tartışmadıklarını ve haziran ayına kadar beklemeleri gerektiğini ifade etti.

Enflasyonda düşüş sürecine girildiğini aktaran Guindos "Son gelişmelere bakınca bunu hem manşet hem de çekirdek enflasyonda net biçimde görüyoruz. Asıl risk ise yüksek ücret artışları ve düşük verimlilik" dedi.
Faiz indirimini üzerine henüz tartışmadıklarını söyleyen Guindos enflasyon, ücretler ve büyüme verileri kapsamında faiz indirimini haziran ayında konuşmaya hazır olacaklarını vurguladı.
Guindos, "Verilere bağlı olacağız ve para politikasını da buna göre belirleyeceğiz. 12 - 18 aylık dönemde enflasyonun yüzde 2 hedefimiz civarında olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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