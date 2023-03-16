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'Amerika Avrupa battı' diyenlere soğuk duş. Bir günlük ücretle neler alınacağını tek tek saydı

Amerika'ya oğlunun yanına gidip, bir süre orada çalışan vatandaş sokak röportajında bir konuştu pir konuştu. Amerika'da bir günlük ücretiyle aldıklarını anlattı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 13:52
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'Amerika Avrupa battı' diyenlere soğuk duş

'Amerika Avrupa battı' diyenlere soğuk duş. Bir günlük ücretle neler alınacağını tek tek saydı
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Amerika'ya gitti geldi, iki ülkeyi karşılaştırdı işte o farkı da gözler önüne serdi. Amerika'da oğlunun yanına gidip, bir süre sonra ülkeye dönen mobilyacı sokak röportajında söyledikleri, "Amerika Avrupa battı" diyenlere nazire yaptı. Bir günlük çalışma ücretiyle ne aldığını söyleyen vatandaş bakın neler dedi:

"Amerika’ya gittim. Amerika’da oğlum var. Burada işte Amerika çöküyor. Amerika şöyle böyle dediler. Ben orada vasıfsız olarak, ben kendim mobilyacıyım. Orada vasıfsız olarak tanıdıklarımın birinin yanında çalıştım. En alt sınırdan 11 dolardı saat ücreti. Ben oradayken 13 dolardı felandı ben oradayken de. Ben girdim 11 dolardan çalıştım. Bir gün çalıştığım zaman arabamın deposunu 3 sefer doldurabiliyordu. 13 kilo helal et alabiliyordul 15 kilo badem içi alabiliyordul 13 kilo antep fıstığı alabiliyordum. 800 tane yumurta alabiliyordum bir günlük maaşımla

-Bir günlük maaşınla mı?

Yani böyle nasıl. Ben burada emekliyim. 2 kişi emekliyiz. Ay sonu gelmiyor. Ev kiraları acayip olmuş. Orada ev kiraları da uygun yani orada. Çalışan adam aç değil. Biz çalışsak da açız. Yani emekli olsak da açız yani"

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