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TÜİK'e göre enflasyon oranını yüzde 55.18'miş

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon oranı 3.15 olurken, yıllık enflasyon oranı 55.18 oldu.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 10:01
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TÜİK enflasyonu açıkladı

TÜİK'e göre enflasyon oranını yüzde 55.18'miş
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini yayımladı. Ocak ayında aylık yüzde 6,65 olarak açıklanırken yıllık yüzde 57,68 oldu. Bu rakam ise aylık olarak dokuz ayın zirvesi, yıllık olarak 11 ayın en düşüğü olarak kaydedildi. Şubatta ise enflasyon yüzde 55.18 oldu.

BEKLENTİLER AYLIK YÜZDE 3,52 YÖNÜNDE OLDU

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,52 artmasını bekliyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart Cuma günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,52 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,70 ve en yüksek yüzde 5,10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,52) göre bir önceki ay yüzde 57,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 55,74'e gerileyeceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57 düzeyinde oluştu.

İSTANBUL ENFLASYONU ARTTI

Şubat ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,83, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,38 oranında arttı. Gıda harcamaları ise yüzde 5,37 oldu.

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