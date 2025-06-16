‘Amerika katil katil’

İran yönetimi ne yazık ki, büyük hata yaptı. İsrail’in ve ABD’nin bir hesap içinde olduğunu aklına getiremedi. Nükleer silah imalı meselesini müzakere edecekleri fikriyle Umman’da, şurada burada buluştular. Anlaşmaya yakınız dediler ve verilen iki aylık süre doluyordu ki, İsrail 200 uçak kaldırdı, Tahran’a, Tebriz’e saldırdı. Kaç gündür saldırısını sürdürüyor.

İran’ın karşı saldırıları fazla bir şey ifade etmez. İsrail istediği zaman istediği yeri vuruyor. Askerî tesisleri, petrol tesislerini daha nice yerleri bombalıyor. Bu bombalamalar karşılığı İran’ın, iki İsrail uçağını düşürdüğünü abarta abarta servis etmesi ne ifade eder ki...

Şimdiye kadar olmayan bir şey İsrail’e atılan bombaların bazılarının menzilini bulması... Bunu İran’a saldırılarla kıyaslamanın manası yok. Masumlar gidiyor yine.

İsrail, nokta atışlarıyla komuta kademesini, ilim adamlarını, çok acı, çocuklarıyla, eşleriyle birlikte katlettiler. Bu katliam hiçbir zaman İsrail’in yanına kalmayacak ve İsrail hiçbir surette arz-ı mev‘ûdda/vaat edilen topraklarda tutunamayacak.

Zulümle kimse âbâd olmaz! Zulüm/katl kin biriktirir. Gün gelir zulmedene/katledene döner.

İsrail’in ilk hedefinin İran olduğu, ne tür görüşme yapılırsa yapılsın her an saldırabileceği, nasıl düşünülmez, nasıl tedbir alınmaz? İran’da hava savunma sistemleri bile işletilememiş. İsrail kaldırıyor uçakları istediği yeri oyun oynar gibi bombalıyor.

Uyuyorlar. ABD’ye İsrail’e güvenerek, antlaşmaya gidiyoruz, bize saldırmazlar nasıl diyebilirler?!

Üstelik saldırıdan iki gün önce, Netanyahu çetesinin saldıracağı gün gibi açıkken Tahran nasıl uyuşup kaldı?

***

Karşılıklı saldırıları durdurmak için Arap ülkeleri mutlaka devreye girmelidir. İran’ı çökerten ABD+İsrail, diğer İslâm ülkelerine boyun eğdirecekler, çekilin kenara! Biz ne dersek onu yapacaksınız, diyeceklerdir. Ve suskun, saldırılara, katliama sessiz İslâm ülkelerinin yöneticileri kalmayacak, halk köleleştirilmek istenecektir. İsrail’in Ortadoğu’da ayakta kalmasının yolu budur. Ama halk nasıl ikna edilecek? Asıl mesele bu. Filistin halkı, öldürüldü, sürüldü ama, yine dirildi. Belki öncelikle İran çökertilecek, ya halk? Bir gün yine örgütlenmeyecek mi?

ABD, İsrail’in uydusu... ABD’de aklı başında politikacılar, ilim adamları vardır. Geleceği tahlil etmeliler ve on yıl sonrasını, yüz yıl sonrasını, bin yıl sonrasını düşünerek Ortadoğu’dan Yahudi halkını alıp kendi ülkelerine veya bulacakları bir başka ülkeye yerleştirmeliler.

İsrail’ni öncüsü Theodor Herzl, Kongo, demişti, Arjantin demişti geçmişte. Hatta Türkiye de kabul eder. Biz Osmanlı bakiyesiyiz ya... Atalarımızın iyilikleri aklımıza gelecektir. Nasıl ki, İspanya’dan, Portekiz’den kovulduklarında kabul ettiysek, yine niye kabul etmeyelim. Zaten bir kısmı Türkiye’den, Osmanlı sahasından Ağlama Duvarı’nın etrafına yerleşmediler mi?

Yeter ki, maraza çıkarmasınlar, arz-ı mev‘ûdmuş, şuymuş, buymuş hesabını girmesinler. Sinagoglarını kursunlar, Tevratlarını okusunlar ama sadece okusunlar. İçinde insanlığı karşılarına alacak öğütler de var. Müslümanlar o öğütlere tahrif edilmiş öğütler diyor. Bu öğütler zinhar, bir “emir” görülmesin.

Hiç şüpheniz olmasın ABD+İsrail+yan destekçileri Avrupa ülkeleri İran’ı çökerttikten sonra, Türkiye’ye gözlerini dikeceklerdir. Turgut Özal’dan, Çekiç Güç dönemlerinden beri Türkiye’nin içi oyulmak isteniyor. PKK’ya zemin hazırlayan kim/kimler? Önce bunu düşünmek lâzım.

Derinliğine bir incelensin karşılarına ne çıkar. Yoksa PKK’lılar öncelikle Avrupa ülkelerinde bu kadar rahat olabilirler mi? Irak’ın Suriye’nin kuzeyinde ABD’den açıktan bu kadan destek alabilirler mi?

İçim dolu... Daha öte gitmeyeyim!

Mahzunî Şerif, ne demişti? “Amerika katil katil”

Defol git benim yurdumdan

Amerika katil katil

Defol git benim yurdumdan

Amerika katil katil

...............

Tuz diye yutturur buzu

Gafil düştük kuzu kuzu

Dünya'nın en namussuzu

Amerika katil katil

...............

Mahzuni der Türk milleti

Çıksın gitsin elin iti

Mahzuni der Türk milleti

Çıksın gitsin elin iti