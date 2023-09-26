Amerika'da aynı noktada iki Türk cinayete kurban gitti. Detaylar ortaya çıktı

Amerika'nın California eyaletine bağlı Oakland kentinde dün silahla vurularak öldürülen Emre Bozkurt'un haberinin ardından, 1 haftadır kayıp olarak Polise bildirilen Sebahattin Çiftçi'ninde cansız cesedi bulundu.

Amerika'da aynı noktada iki Türk cinayete kurban gitti. Detaylar ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta kayıp olarak bildirilen 50 yaşlarında Sebahattin Çiftçi, bugün Emre Bozkurt'un öldürüldüğü yerde, cansız bedeni bulundu.

1 yıl önce ABD'ye taşınan 22 yaşındaki Emre Bozkurt, aracında görüntülü görüşme yaptığı sırada tanımadığı biri tarafından başından vurularak öldürülmüştü.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Çiftçi'nin yakın arkadaşı ABDPost.Com muhabiri Özlem Özgüt Yörekli'yi arayarak olayla ilgili bilgi verdi.

Emre ile Sebahattin'in birbirini tanıdığını söyleyen Çiftçi'nin arkadaşı Mustafa Dilmaç, "Sebahattin Ankara'dan geçen aylarda geldi. Çalışma vizesiyle gelmişti. İnşaat işlerinde çalışıyordu. 2 hafta önce bir Sacremento Türklerin oluşturduğu Whatsapp grubuna üye olmuş.

Delivery işine başladı. O zamana kadar bizimle oturuyordu.

İşleri iyi olunca bizden ayrıldı. Ama ev adresi buradaydı. Ara sıra gelirdi. Çünkü postaları buraya geliyordu." dedi.

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"ÇOLUK ÇOCUĞU ANKARA'DA"

Sebahattin'in Türkiye'de de inşaat işlerinde çalıştığını söyleyen Dilmaç, "Evini satıp ailesini 1 yıllık kirasını ödeyerek yine o evde ailesini bırakıp Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi.

Çoluk çocuğu Ankara'da. Burada kendini düzeltince geri döneceğini söylüyordu." şeklinde konuştu.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE İKİ KİŞİ ÖLDÜRDÜLER"

Mustafa Dilmaç, Sebahattin Çiftçi'nin Delivery yaptığı sırada Oakland'ta gittiğini ve bir çatışmann ortasında kaldığını dile getirerek, "Sebahattin abi, bunu anlatırken film anlatır gibi anlatıyordu. Hatta kendisine abi dikkat et sende kim vurduya gitme dedi.

O akşam da bunu anlatınca gülüştük. Ben işin ciddiyetini anlattım. Daha önce bende gördüm. Gözümün önünde 2 kişi öldürdüler. Burada yabancı olduğunu anlayınca peşlerine düşüyorlar. Gasp edip öldürüyorlar." diyerek anlattı.

EN SON EŞİNİ ARAMIŞ

Kaybolmadan önce eşini aradığını belirten Dilmaç, "Eşi diyor ki cüzdanı ve telefonu bile alınmamış. Çok ilginç bir durum. Orada gasp olayları oluyor. Ama Sebahattin abinin hiç birşeyi alınmamış.

Direkt kafasına sıkmışlar. Polis olay yerine geldiğinde hem Emre'nin biraz ileride Sebahattin'in cenazesine ulaştığını söyledi.

Henüz cesedi göstermemişler ama fotoğraftan tespit edildi. Avukat bulduk. İlgileniyor." dedi.

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