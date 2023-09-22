Çarptığı dubaları metrobüs yoluna devirerek ilerledi: Bunun adı düpedüz cinayete teşebbüs

İstanbul'da E-5 karayolunda beyaz bir ticari aracın sürücüsü, çalışma nedeniyle yol kenarına dizilen dubaları bilinçli şekilde geçici metrobüs güzergahına devirdi.
Karşı yönden gelen metrobüslerin altında kalıp bir kazaya sebebiyet verecek şekilde dubaları yola savuran aracı, başka bir aracın sürücüsü görüntüledi.
Sosyal medyada yayılan görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Bunun adı; düpedüz cinayete teşebbüs." yorumu yaptı.