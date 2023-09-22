Esenyurt'ta kadın cinayeti: Kanseri yenen eşini öldürüp intihar etti

Esenyurt'ta bir erkek, kanser hastalığını atlatan eşini tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti.

KAYNAK: DHA
Esenyurt'ta kadın cinayeti: Kanseri yenen eşini öldürüp intihar etti

Esenyurt'ta Müslüm Özer, kanser hastalığını atlatan eşi Fatma Özer'i tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti.

Olay, 19.15 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Ördek Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

İddiaya göre, Müslüm Özer, evde eşi Fatma Özer ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle, Müslüm Özer, evde bulunan tabancayla eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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Öte yandan, kanser hastası olan Fatma Özer'in yakın zamanda hastalığı yendiği öğrenilirken, olay yerinde cenazelerin evden çıkarılmasının bekleyen Fatma Özer'in kızı, "Kanseri yendi, bu canavarı yenemedi" diyerek ağıt yaktı.

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