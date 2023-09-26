Erzurum'da Suriyelinin öldürdüğü Ukraynalı kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Erzurum'da Suriye uyruklu N.A.’nın öldürdüğü kız arkadaşı Ukrayna uyruklu Anastasia Emelianova'nın ölmeden önceki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: AA
Erzurum'da Suriyelinin öldürdüğü Ukraynalı kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Erzurum'da tartıştığı Suriye uyruklu erkek arkadaşı tarafından cam parçasıyla öldürüldüğü iddia edilen Ukrayna uyruklu yazılım mühendisi kadının, son görüntüleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül'de Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir apartmanda erkek arkadaşı N.A. tarafından öldürülen Ukrayna uyruklu Anastasia Emelianova'nın ölümünde şüpheli farklı bir durumun olup olmadığını araştırmak için şehrin farklı noktalarındaki 15-20 saatlik ev ve iş yeri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

rusuyruklukadin1.jpgÖLDÜRÜLMEDEN BİR KAÇ SAAT ÖNCE GEZİNTİYE ÇIKMIŞ

Yapılan incelemelerde Emelianova'nın ölmeden birkaç saat önce kent merkezinde gezinti yaptığı anları tespit etti. Emelianova'nın caddeden yolun karşısına geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İncelemelerde Emelianova'nın kütüphaneye, pastaneye ve markete gitmesiyle günlük aktivitelerini yaptığı belirlendi.

erzurumlukadin.jpgKADININ AİLESİNE ULAŞILAMADI

Erzurum Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan talihsiz kadının, ailesine ulaşılmaya çalışılıyor.

"AYAĞINI CAM SEHPAYA ÇARPTI" DEMİŞTİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Öte yandan ilk ifadesinde kız arkadaşının ayağını cam sehpaya çarptığı için öldüğünü iddia eden N.A'nın avukatıyla verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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