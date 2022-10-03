﻿ABD'li hemşire Kars'ta ameliyat oldu. Bakan Koca'dan kutlama geldi

ABD ve eşinin ülkesi Nijerya ile arkadaşlarının bulunduğu İstanbul'da birçok doktora başvuran Damian, ameliyata ikna olmadı. Damian, son olarak İstanbul'daki bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Kars Harakani Devlet Hastanesinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Başak Sargın ile tanıştı.

Görüşmeler üzerine Kars'ta ameliyat olmaya karar veren Damian, eşi ve annesiyle Kars’a gitti. Dr. Sargın ve ekibince yapılan kontrollerin ardından ameliyata alınan Damian'ın rahim bölgesinden 2 saatlik operasyonla 6 miyom çıkarıldı.

BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN KUTLAMA MESAJI

Gerçekleştirilen başarılı operasyonla ilgili bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabından bir kutlama mesajı yayımladı ve şunları söyledi:

"ABD’li yoğun bakım hemşiresi Kelly Damian rahim ameliyatı için Kars Harakani Devlet Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Sargın’ı tercih etti. Bayan Damian tercihini ABD dâhil 3 ülkeden 10 doktor arasından yapmış. Dr. Sargın’la ekibini kutluyoruz."