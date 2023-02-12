Ünlü oyuncu 34 yaşında hayatını kaybetti

Rol aldığı Days of Our Lives ve Hollywood Heights adlı dizilerle tanınan oyuncu Cody Longo, 34 yaşında hayata veda etti. Eşinin ulaşamadığı Longo'nun cesedinin, Austin Teksas'taki evinin yatak odasında bulunduğu belirtildi. Genç oyuncunun ölümü nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

'O BİZİM BÜTÜN DÜNYAMIZDI'

Cody Longo'nun 2015 yılında evlendiği eşi Stephanie Nicole Clark, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda bu kayıp nedeniyle yıkıldıklarını belirtti. Clark, kötü haberi duyurduğu paylaşımında "Cody bizim bütün dünyamızdı. Çocuklar ve ben paramparça olduk ve yıkıldık. O çok iyi bir babaydı ve biz onu her zaman, sonsuza kadar çok özleyeceğiz" diye yazdı.

10 yıldan uzun süredir Cody Longo'nun menajerliğini yapan aynı zamanda da yakın dostu olan Alex Gittelson da "Onun güzel ailesi için kalbim kırık. Müzikle ilgilenmek ve ailesiyse daha fazla vakit geçirmek için oyunculuktan bir süre uzaklaşmıştı. Ama bu yıl kariyerine döneceği için çok heyecanlıydı" diye konuştu. Cody Longo, oyunculuğa ara verdiği sırada iki tane albüm çıkarmıştı.