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Kahtalı Mıçe ailesinden 25 kişiyi kaybetti. Adıyaman'da depreme yakalandı

Adıyaman’da yaşayan "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan usta sanatçı Mustafa Aslan’ın sağlık durumu merak ediliyordu. Usta sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ancak depremde 25 akrabasını kaybettiği öğrenildi. 

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:07
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Kahtalı Mıçe Adıyaman'da depreme yakalandı. Ailesinden 25 kişiyi kaybetti

Kahtalı Mıçe ailesinden 25 kişiyi kaybetti. Adıyaman'da depreme yakalandı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin yaşandığı 10 ilimizde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

Usta sanatçı Kahtalı Mıçe de depreme memleketi Adıyaman'da yakalandı.

Herkes usta sanatçının sağlık durumunu merak etti. 2. Sayfa programının Instagram hesabında yer alan habere göre, 70 yaşındaki "Kahtalı Mıçe" lakaplı Mustafa Aslan, depremde 25 akrabasını kaybetti.

Sağlık durumu iyi olsa da usta isim tüm Türkiye gibi yaralı...Kahtalı Mıçe, yaşadığı kayıplarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
 

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