Amerikalı ünlü yatırım bankasından önemli uyarı

Amerika merkezli yatırım bankası Goldman Sachs müşterilerine gönderdiği notta Türkiye'de bulunan bankalara karşı 'ihtiyatlı' yaklaşılması gerektiğini tavsiye ettiği ileri sürüldü. Banka analistleri, 14 Mayıs seçimlerinin ardınından olası bir faiz artırımı sonrası, halka açık banka hisselerinin diğer hisse senetlerine göre daha savunmasız olabileceğini öne sürdü..

Notta, Türk bankalarının tarihsel olarak yüksek faiz oranlarından yararlandığını, ancak hükümetin düşük faiz oranlarını tercih ederek politika değişikliğine gitmesinin ardından, bankalara piyasaya düşük orandan borç vermeleri için yeni kurallar getirildiğini ve dolayısıyla yeni getirilen bu kuralların bankaların dinamik ve geleneklerinde bozulmaya yol açtığı belirtildi.

Türkiye'de bankaların son gelişmelerle birlikte kısa vadeli borç vermeye daha istekli olduklarının altını çizen Wall Street bankası, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki faiz üst sınırının kaldırılmasına rağmen bankaların olası bir faiz etkisinden etkilenme riskini artırdığını söyledi

Goldman Sachs'tan Jolene Zhong ise "Bizim görüşümüze göre, bankaların muhalefetin kazanması senaryosunda darbe alma olasılığı daha yüksek" diye yazdı.