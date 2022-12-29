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Amerikalı film yapımcısı Türkiye'de dolandırıldı

İstanbul'da bir dolandırıcılık şebekesi, Amerikalı yapımcı Lori Etta Taub'ı yüksek gelir vaadiyle 3 milyon dolar dolandırdı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 18:53
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Amerikalı yapımcı Türkiye'de dolandırıldı

Amerikalı film yapımcısı Türkiye'de dolandırıldı
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Amerikalı dizi ve film yapımcısı Lori Etta Taub, kendini İstanbul'da yaşayan bir yatırımcı olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcı ve 3 Türk suç ortağına 3 milyon dolar (yaklaşık 56 milyon lira) kaptırdı. Olay sonrası İstanbul'a gelerek, dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu. 4 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı.

Ünlü Amerikan dizilerinin yapımcısı Lori Etta Taub, Türkiye'de faaliyet gösteren şebeke tarafından dolandırıldı. 56 milyon lirasını kaptırdığı dolandırıcılar polis operasyonuyla yakalandı.

Amerikalı yapımcı Lori Etta Taub, sosyal medya hesabı üzerinden, kendisini İstanbul’da yaşayan ABD’li yatırımcı Alex Quin olarak tanıtan bir kişiyle tanıştı. Bu kişi, Türkiye’de yüksek kazançlar getiren yatırımlar yaptığını anlattı. Lori Etta Taub’u da yatırım yapması konusunda ikna etti.

ABD’li yapımcı önce birkaç bin dolar gönderdi ve kısa süre sonra da yüksek faizle parasını geri aldı. Dolandırıcıların sık sık kullandığı ve "Gel Gel" olarak bilinen bu yöntem, Lori Etta Taub’un karşısındakilere güvenmesini sağladı.

Taub birkaç kez daha küçük meblalar gönderdi ve her seferinde çok yüksek faizle parasını geri aldı. Güven duydukça da yatırım miktarını artırdı. Son olarak Quin'e 3 milyon dolar gönderdi. Ancak o para bir daha geri dönmedi.

AMERİKALI 'YATIRIMCI' NİJERYALI ÇIKTI

Dolandırıldığını anlayan Taub İstanbul’a gelerek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul polisi şebekeye ulaşmayı başardı. Taub'a kendini yatırımcı olarak tanıtan Alex Quin'in Nijeryalı Amechi Enebeli olduğu ortaya çıktı.

Düzenlenen operasyonla Nijeryalı dolandırıcı, 3 Türk suç ortağıyla birlikte yakalandı.

Şüphelilere ait adreste yüklü miktarda nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Savcılık kararıyla da şüphelilerin banka hesaplarına tedbir kararı koyuldu.

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Yavuz Doğru
29.12.2022 19:48
Bu kadın büyük bir olasılıkla Hırıstiyan. Dolandıranlar Müslüman. İngiltere'deki belediye otobüslerinde bir dönem ne yazıyordu There is probably no god. Parası en değerli para. Neden? işte bundan.  
 
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