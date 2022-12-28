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  • Şeytanın tatile çıktığı an. 'Babamın vasiyeti ücretsiz bakım yapacağım' dedi 30 klimayı söküp götürdü

Şeytanın tatile çıktığı an. 'Babamın vasiyeti ücretsiz bakım yapacağım' dedi 30 klimayı söküp götürdü

Antalya'da bir kişi, 'Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım' diyerek, 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 23:11
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'Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım' diyerek, 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı

Şeytanın tatile çıktığı an. 'Babamın vasiyeti ücretsiz bakım yapacağım' dedi 30 klimayı söküp götürdü
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BÖYLE DOLANDIRICILIK GÖRÜLMEDİ

Kasım'da Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne başvuran Asım Ç., yetkililere şirket kurucusu babasının vasiyeti üzerine kamu kurumlarına ait klimalara ücretsiz bakım servisi sağladıklarını anlattı.

Yetkililer, belediye kanununa göre şartsız bağış olarak kabul edilecek hizmet için üst makamlardan onay aldı. Asım Ç., 14 Kasım'da belediyeye ait 8 spor salonu ve tesisteki 30 klimanın iç ve dış ünitesini söküp götürdü.

Klimaları aldığını reddetti

Tutanakla teslim edilen klimaların 20 günlük tamir süresinin geçmesi üzerine belediye yetkilileri, Asım Ç.'yi telefonla aradı. Asım Ç.'nin parça bekledikleri için bakım süresinin uzadığını belirtmesi üzerine belediye yetkilileri 15 Aralık'ta yeniden aradı. Asım Ç. görüştüğü yetkiliye, belediyenin klimalarını aldığını inkar etti.

Suç duyurusunda bulundular

Bunun üzerine belediye yetkilileri, 3 gün içerisinde klimaların teslimini istedi. 19 Aralık'ta klimaların belediyeye teslim edilmemesi üzerine Asım Ç. hakkında kamu malına zarar verme, görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

600 bin lira zarar

Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından da personelin olayda ihmalinin bulunup, bulunmadığının tespiti için soruşturma başlatıldı. Klimaların maddi değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu belirlendi.

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Ankaralı
28.12.2022 23:34
Sözün bittiği nokta,STOP.Peki bu dolandırıcıların son yıllarda hız kazanmasının cüretini nereden alıyorlar acaba dersiniz.  
 
TEOMAN
28.12.2022 23:23
Artık bu noktadayız, cüret ve cesaret maksimum.  
 
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