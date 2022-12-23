Facebook'ta yeni dolandırıcılık yöntemi. Şifrenizi hemen değiştirin

Dolandırıcıların, sosyal medya sitesi Facebook’ta var olan bir açık sayesinde kişilerin hesaplarına eriştiği ortaya çıktı. Kişilerin adına paylaşımda bulunan hackerlar kolay yoldan para kazanmanın yolunu bulan hacker'lar, binlerce insanı dolandırdı. Hacker'ların saldırısına uğrayan Teknoloji Editörü ve Sosyal Medya İçerik Üreticisi olan Ozancan Sadık Kubilay konunun detaylarını anlattı.

"HESAP GÜVENLİĞİ İÇİN ŞİFRENİZİ ACİL BİR ŞEKİLDE GÜNCELLEYİN"

Kubilay, konunun detaylarını şu şekilde ifade etti:

“Geçtiğimiz gün İnstagram hesabıma bir anda birilerinin tarafından eriştiğini dair bir telefon aldım ve bu telefon sonrasında baktığımda hesabımda gerçekten de, işte bu herkesin dolandırıldığında yapılan paylaşımlardan bir tanesinin yapıldığını gördüm. Borsa uygulaması servisinde, şu kadar para kazandım gibisinden. Zaten bu yalan bir paylaşım bu arada onu da söyleyeyim. Bunu bir yerde görürseniz de doğrudan bu dolandırılma içeriği diyebilirsiniz ve sonrasında hesabımda çift adımlı doğrulama açık ve tüm güvenlik önlemleri açık olmasına rağmen bunun nasıl mümkün olabildiğini araştırmaya başladım ve Facebook'un hesaplar merkezi adındaki bir bölümünden hesaplara erişilebildiği başka hesaplarla da diğer hesapların bir araya getirildiği ve bu sayede blok halinde bu hesaplardan gönderi ve hikaye paylaşımı yapılabildiğini fark ettim. Tabii bunun üzerine ben hesabımı geri almak için gerekli işlemleri başlattım kendimce ama bunu yapan kişiler aynı zamanda hesabımdaki mail adresini telefon numarasını falan kaldırıp çift adımlı doğrulamayı devre dışı bırakmayı başarmışlar bir şekilde.

'Nasıl oluyor?' sorusu en önemlisi. Nasıl olduğuna da baktığımda Facebook hesabı üzerinden bu ulaşmayı gerçekleştirdiklerini, hesabıma ulaştıklarını gördüm. Dolayısıyla burada önemli olan 2-3 tane detay var. Bir tanesi Facebook hesabınızın şifresini çok yakın bir tarihte değiştirmediyseniz mutlaka hesap güvenliği için şifrenizi acil bir şekilde güncelleyin. Çünkü hesaplar merkezi üzerinden belli ki çok rahat bir şekilde bu hesaplar çalınabilir, ele geçirilebiliyor."

"ÇİFT ADIMLI DOĞRULAMAYI AÇIK BIRAKIN"

Hesabını geri aldığından tanımadığı birkaç hesabın daha Facebook hesabına bağlandığını söyleyen Kubilay, “Ben hesabımı geriye aldığımda ilk fark ettiğim şey hesaplar merkezinde tanımadığım 3 ya da 4 tane daha farklı insanın İnstagram hesabının olduğuydu. Bu beni oldukça şaşırttı. Kontrol ettiğimde o kişilerin hesaplarından story paylaşımı falan da yapabildiğimi gördüm. Tabii ki hemen sonrasında bu şeyi iptal ettim. Bu izni hesapları kaldırdım hesaplar merkezinden ama bu işlemi yapan kişiler aynı zamanda o hesapları da çok rahat bir şekilde erişebilmişler. Dolayısıyla İnstagram ve Facebook şifrelerinizi çok hızlı bir şekilde güncellemeniz oldukça önem arz ediyor. Çift adımlı doğrulamayı siz yine ne olur, ne olmaz açık bırakın” dedi.

"HACKER'LAR YEPYENİ BİR YÖNTEM BULMUŞLAR"

Sosyal medya hesaplarında kullanılan mail adreslerinin güncel olması gerektiğine vurgu yapan Kubilay şöyle devam etti:

“Hem İnstagram hem Facebook adresinizin kayıtlı olduğu mail adresinin eğer kullanmıyorsanız mutlaka aktif kullandığınız bir mail adresine çevirin. Çünkü benim Facebook'umda bulunan mail adresi bir süredir böyle sürekli bakmadığım bir mail adresi idi. Dolayısıyla o mail adresinden de böyle bir hesabınızı saldırı olma ihtimali oldukça yüksek. Bu konulara dikkat etmeniz önemle arz ediyor. Çünkü hacker'lar ya da kötü niyetli kişiler yepyeni bir yöntem bulmuşlar. Sizin adınıza başka insanların dolandırılması adına bunu yapmanız oldukça önemli. Çünkü burada sadece bir hesap hack'lenmesinden söz etmiyoruz. Burada sizin adınıza başka insanların dolandırılmasından bahsediyoruz. Oldukça önem arz eden bu konuya sizlerin de dikkat etmesi oldukça önemli diye düşünmekteyim.”

(İHA)