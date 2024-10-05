‘Ana Haber’i izlettiren fark

Son dönemlerde özellikle televizyonlarda sunulan haberle ilgili yorum yapan spiker sayısı neredeyse, yok denecek kadar az. Üçüncü sayfa haberlerinin ağırlıklı olduğu bir bülteni kimse izlemek istemiyor. Bu da, ‘Haber bültenleri neden izlenmiyor?’ sorusunun sorulmasına neden oluyor.

Ancak halkın sesi olmaya çalışan, suni gündemlerin dışına çıkarak gerçekleri anlatmaya çalışan, araştıran, sorgulayan haberciler de elbette var. Bu isimlerin sunduğu haber bültenlerinin hatırı sayılır bir izlenme oranı bulunuyor. Bunlardan birisi de Ekrem Açıkel. Cumartesi ve Pazar günleri, 2 saat boyunca Halk TV’de ‘Hafta Sonu Ana Haber’ bültenini sunuyor. Usta sunucu, dersine iyi çalışıyor. Bültene iyi hazırlanıyor. Bunu anlamak çok da zor değil. Ekrana taşıdığı haberlerin yanı sıra yaptığı yorumlar, en büyük göstergesi. Olaylara farklı bir pencereden bakıyor. İnsanlar, onu sanki ekranda izlemiyor, evinde misafir edip sohbet ediyorlar. Bunu izleyiciye yansıtıyor.

Hafta sonu saat 18.00-20.00 arası Halk TV’de ekrana gelen ‘Ekrem Açıkel ile Hafta Sonu Ana Haber’i bir kere izleyin. Müptelası olursunuz. Alternatif arayanlara duyurulur.

Metin Şentürk’ün ‘Yıldız’lı düeti

+++

Metin Şentürk’ün Yıldız Tilbe ile ‘Bırakma Beni’ şarkısına yaptığı düet, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlandı.

Sözü ve müziği Metin Şentürk’e ait şarkının düzenlemesini Oğuz Tarhanlı yapmış. Şarkıya Aykut Öztürk’ün yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Metin Şentürk’ün yıllar sonra şarkıyı bir düetle sevenlerine sunması sürpriz oldu.

Aşk şarkılarının iki gözde ismi, çok hoş bir düete imza atmış. Keyifle dinledim.

Başarısını ödülle taçlandırdı

+++++++++++++

Türk Sineması’nın gelecek kuşaklara taşınmasını, daha iyi yerlere ulaşmasını hep önemserim. Bunun için de sektöre katkı sunan ve çabalayan insanları hep takdir ederim.

Yapımcı Vahdet Erdoğan, ‘Nasipse Olur’ ve ‘Sil Baştan Kaynanam’ filmlerinin ardından 2024 yılında ‘C Takımı’, ‘Veda Partisi’ ve ‘C Takımı 2’ olmak üzere 3 yapıma imza attı. Bu başarısından dolayı da Türk film endüstrisini bir araya getiren 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi kapsamında ‘Sürdürülebilir Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Hak etti mi? Bence fazlasıyla hak etti.

Yaptığı işlerle sektördeki başarısını ödülle taçlandıran Vahdet Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Daha nice başarılı işlere imza atmasını diliyorum.