Ana karnındaki ceninin düşmesini önlüyor. Bağırsakların iyi çalışmasını sağlıyor. İşte şifa saçan ot

Doğal ve sağlıklı beslenme, doğanın bize armağan ettiği gıdalarla sağlığımızı desteklediğimiz bir yaşam tarzıdır.

Beşbıyık otu, ana karnındaki bebeği koruyan, bağırsak fonksiyonlarını düzenleyen ve şifalı bir bitki olarak tanınan bir otun adıdır.

Beşbıyık otu neye benzer?

Gülgillerden olan beşbıyık otu, kışın yapraklarını döken, kıvrık kıvrık gövdeli, çok dallı küçük bir ağaççıktır. Çiçekleri beyaz ya da pembe renkli olur. Meyvesi, acı ve lezzetsiz bir tada sahiptir. Etli bir yapıdadır. 5 gözü vardır. Tam olgunlaşınca yenilebilir.

Yararları nelerdir?

Böbrek kum ve taşlarının atılmasına yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini arttırır.

İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriye iyi gelir. Kan akışını hızlandırır. Sinir sistemini kuvvetlendirir. Mide rahatsızlıklarına karşı faydalıdır. Bel ağrısı ve gut hastalığında kullanılır. Anne karnındaki bebeğin düşmesini engeller.

Muşmula nasıl tüketilir?

Muşmula nasıl tüketilir merak ediyorsanız şöyle anlatalım: Olgunlaşıp yumuşamış muşmulaları iyice yıkayıp temizledikten sonra kabuklarıyla ve çekirdekleriyle birlikte taze olarak yiyebilirsiniz. Muşmula gibi her meyvenin en çok faydası taze iken sağlar.

Muşmulanın tadı size hitap etmiyor ya da başka bir sebeple taze halde yiyemiyorsanız olgunlaşmış muşmulaların kabuklarını ve çekirdeklerini ayırıp püre haline getirerek hamur işlerinde marmelat ve reçel yerine kullanabilir, isterseniz çikolata sosuyla karıştırıp keyifle yiyebilirsiniz.

Ayrıca çok olgunlaşmamış muşmulaları dilimleyip çekirdeklerini ayıklayarak çayını yapabilirsiniz. Muşmula çayı nasıl yapılır tam olarak söyleyelim: 1 litre suya yaklaşık 1 avuç dilimlenmiş muşmula koyun ve kaynatın. Kaynayan çayı süzün ve ılınmasını bekleyin. Sonra içine damak zevkinize göre bal ekleyerek içebilirsiniz.

Bunların yanında muşmula ağacının yapraklarıyla hazırlanan bir muşmula çayı da olduğunu ve bu çayı aktarlardan kolaylıkla temin edebileceğinizi ve olgunlaşmamış muşmulalarla sirke de yapabileceğinizi belirtelim.