Ergin Ataman: Hi�bir kul�n�n ba�aramad��� o �nvan� almak istiyoruz

Yeni sezon �ncesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda bas�n mensuplar�na a��klamalarda bulunan Ataman, "Ge�ti�imiz sezon oldu�u gibi yine b�y�k hedeflerle ba�l�yoruz. Bu sezon Avrupa Ligi'nde transfer d�neminde b�y�k hareketlilik oldu. Tak�mlar�n kadrolar�n� takviye ettiklerini ve revizyona gittiklerini g�rd�k. B�t�n tak�mlar�n hedefinde olan bir tak�m durumunday�z. Biz de ge�ti�imiz sezonla alakal� baz� �nemli de�i�iklikler yapt�k. Y�netim ciddi fedakarl�kta bulundu, Micic ve Larkin gibi iki oyuncuyu tak�mda tutmay� ba�ard�. Clyburn, Zizic ve Polonara gibi Avrupa Ligi'nde ciddi dakika alan oyuncular transfer ettik. Biz de kadromuzu g��lendirdik." dedi.

THY Avrupa Ligi'nde b�y�k bir rekabet ya�anaca��n�n ortada oldu�unu aktaran deneyimli teknik adam, "Bug�nden bir �ey s�ylemek �ok zor. Ge�en sezon Avrupa Ligi'ne k�t� ba�lad�k, sonra zor toparlad�k ama hedefe ula�t�k. Bu sezon iyi ba�lamak istiyoruz. Larkin'in sakatl��� nedeniyle bir s�re oynamayacak olmas� bir dezavantaj ama bunu mazeret olarak d���nmeyip, iyi ba�layarak Avrupa Ligi tarihinde yap�lmayan, hi�bir kul�b�n ba�aramad���, 3 y�l �st �ste �ampiyonlu�u almak istiyoruz. Bunu daha �nce yapan tak�m yok, Bunu ba�armaya �al��aca��z." ifadelerini kulland�.

''K�M �Y�YSE O OYNAR''

Yeni sezonda hedeflerinin b�y�k oldu�unu s�yleyen Ataman, "Yeni bir sezona ba�l�yoruz. Hedeflerimiz b�y�k. Rakiplerimiz her kulvarda g��l�. Bu sezon gerek T�rkiye Ligi'nde gerekse Avrupa Ligi'nde b�y�k bir m�cadele olaca��n� d���n�yorum. Tak�m da ge�ti�imiz y�llara oranla de�i�ime gittik sezon ba��nda. Yeni 5 oyuncumuz var. Onlar� haz�rl�k d�neminde tak�ma iyi monte etti�imizi d���n�yorum. Pazar g�n� Galatasaray Nef ma��yla sezonunu a�aca��z. Sonra da K�z�ly�ld�z'la kar��s�nda Avrupa Ligi sezonunu a�aca��z. Hedeflerimiz ayn�. Bundan sonras�na ad�m ad�m bakaca��z. Avrupa Ligi ve T�rkiye Ligi'ni ayr� de�erlendirmek gerekiyor.

Avrupa Ligi'nde kim iyiyse o oynar. Herhangi T�rk, S�rp, Amerikal�, Frans�z bizim i�in fark etmez. Serta�'ta oldu�u gibi, ge�mi�te bu tak�mda ciddi rol alan T�rk oyuncular mevcut. Bu tarzda g�rev verdi�imiz oyuncular, yerli oyuncular�m�zdan iyi performans al�rsak Avrupa Ligi'nde de�erlendiririz. T�rkiye'de Yi�itcan Saybir ayr�ld�, Egehan Arna'y� transfer ettik. Ge�en y�la g�re yerli rotasyonunda T�rkiye Ligi'nde eksik ya da fazlam�z oldu�unu d���nm�yorum. Ligde ge�en sene yerli oyuncular� olduk�a fazla kulland�k. Hedefi Avrupa Ligi'nde �ampiyonluk olan tak�mda kim iyiyse o oynar." �eklinde konu�tu.

THY Avrupa Ligi �ampiyonlu�u i�in daha iyi olmalar� gerekti�ini vurgulayan Ataman, "Bu sezon tak�ma yeni dahil olan oyuncular var. Bunlar�n bir k�sm� ge�ti�imiz hafta geldi. Tak�m�n haz�rl�k d�nemini iyi ge�irdi�ini iyi d���n�yorum. Fenerbah�e ma��nda iyi oynad�k belki ama Avrupa Ligi'ne haz�r oldu�umuzu s�yleyemem. �kinci yar�da ciddi hatalar yapt�k. Zaman i�inde tak�m oturacakt�r. �ok say�da haz�rl�k ma�� yapt�k. �st seviyede ma�lar yapmam�z bizi Cumhurba�kanl��� Kupas�'na daha iyi haz�rlam�� olabilir. Bu ma��n �ok �l�� oldu�unu d���nm�yorum. Fenerbah�e bizden daha yeni bir tak�m. Bu ma�taki performans�n Avrupa Ligi i�in yeterli olaca��n� d���nm�yorum. Daha iyi olmal�y�z." a��klamas�nda bulundu.

''�Y� HAZIRLANIP GAL�B�YETLE BA�LAMAK �ST�YORUZ''

Galatasaray Nef ile pazar g�n� oynayacaklar� sezonun ilk lig ma��ndan galibiyetle ayr�lmak istediklerini kaydeden lacivert-beyazl� ba�antren�r, "Galatasaray ge�ti�imiz sezon bizi �ok zorlad� yar� final serisinde. Tam da Avrupa Ligi �ampiyonlu�undan d�nd�kten 2 g�n sonra ba�layan ve uzayan seri bizim i�in zor ge�ti. Onlar da ciddi bir kadro de�i�imine gittiler. Ge�en sezondan sadece 1 yabanc� oyuncular� var. O a��dan nas�l bir ma� olaca��n� tam kestiremiyorum. Galatasaray analizine bu ak�am ba�layaca��m ama iyi bir ma� olacakt�r. �ki tak�m da kazanarak lige ba�lamak isteyecek. Zor bir ma� olaca�� kesin. B�yle ma�larda favori olmaz. Biz de iyi haz�rlan�p galibiyetle ba�lamak istiyoruz." de�erlendirmesinde bulundu.

Lacivert-beyazl� tak�mda h�cum �e�itlili�i olu�turmak istediklerini kaydeden tecr�beli ba�antren�r, "Transferleri h�cumda �e�itlilik kazanmak i�in yapt�k. Son d�nemlerde bizim oynad���m�z basketbolu durdurmak i�in tak�mlarda adam de�i�me savunmas� ba�lad�. S�rt� d�n�k oyunlarda 5'e 5 yar� saha h�cumunu da �e�itlendirmemiz gerekti�ini g�rd�k. Fenerbah�e ma��nda da bunu �ok iyi yapt�k. Oyuncular�n birbirine daha iyi al��mas� laz�m. Bunun bize g�� kazand�raca��n� d���n�yorum. Bu sezon kadromuzun daha kapasiteli, daha geni� ve h�cum �e�itlili�i olarak daha fazla oldu�unu d���n�yorum." diye konu�tu.

Anadolu Efes'in sadece taraftarlar� i�in de�il basketbolseverler taraf�ndan da benimsenen bir tak�m oldu�unu kaydeden Ataman, "Sinerji �ok �nemli. Ge�ti�imiz sezon Avrupa Ligi'nde oynanan son 8-9 ma� kapal� gi�eydi burada. Bu sezon ilk ma�tan itibaren bunun b�yle olaca��n� d���n�yorum. Anadolu Efes tak�m� sadece kendi taraftar� taraf�ndan de�il basketbolu seven kitleler taraf�ndan benimsenmi� ve gurur duyulan bir tak�m. Sadece ba�ar� olarak de�il Sinan Erdem'de �ok ciddi bir �ov ve atmosfer ya�and� ge�ti�imiz y�llarda. Her ma�� kazanmak istiyoruz. Bu bask� olu�turmuyor, aksine ciddi bir g�� veriyor." �eklinde konu�tu.

A Milli Erkek Basketbol Tak�m�'n�n, Avrupa Basketbol �ampiyonas� son 16 turunda Fransa'ya kar�� ald��� ma�lubiyetin moralini �ok a�a�� �ekti�ini s�yleyen Ataman, "Fransa ma��nda ald���m�z talihsiz ma�lubiyet benim epeyce can�m� s�kt�. Bir hafta falan moral olarak a�a��dayd�m ama hemen ma��n ertesi g�n� Fransa ma��n�n son anlar�n� unutmak i�in Anadolu Efes kamp�na dahil oldum. �u anda tamamen Anadolu Efes'e konsantreyim. Milli tak�m ma�lar� kas�m ay�nda ba�layacak. T�m oyuncular kendi tak�mlar�nda. Zaman� geldi�inde ben de o 1 haftal�k d�nem i�in tekrar milli tak�ma konsantre olaca��m." dedi.

''H�� B�R OYUNCUYU KARALAMAYA HAKKIMIZ YOK''

Fransa ma�� sonras� milli oyuncular�n y�prat�ld���n� dile getiren Ataman, �unlar� kaydetti:

"Fransa ma��ndan sonra �ok uzun bir s�re konu�mad�m. Kamuoyunda baz� oyuncular�m�z ve Cedi Osman �zerinden ele�tiri ve y�prat�lma ya�and�. A Milli Tak�m'da g�rev yapan b�t�n oyuncular�m�z�n turnuva boyunca �ok b�y�k bir �zveriyle m�thi� bir m�cadele g�sterdiklerini d���n�yorum.

Tak�m�m�z�n en �nemli par�as� olan Larkin'in ilk ma�ta elinden sakatlanmas�, G�rcistan'daki 4 ma�� sakat sakat oynamas� ve �spanya ma��ndan sonra �ekilen MR sonucu Fransa ma��nda oynamamas�na ra�men, Fransa gibi g��l� ve �ampiyonlu�un aday� kar��s�nda g�sterdi�i karakter, m�cadele, bence T�rk sporseverlerin gurur duymas� gereken bir durumdu. Bunu b�t�n tak�m olarak sa�lad�k. Cedi Osman'�n son b�l�mde 2 faul at���n� ka��rmas� herkesin ba��na gelebilir. Benzerini �talyan Milli Tak�m�'n�n en iyi oyuncusu Fontecchio yine Fransa ma��nda 2 faul at���n� ka��rarak belki de �talya'y� madalyadan etti.

Kenardan ��karken top kayb� oluyorsa, bunun sorumlusu sadece oyuncu de�ildir. Teknik kadrodur. Demek ki iyi bir kenar oyunu planlayamam���z. Ma�tan �nce T�rk Milli Tak�m�'n�n Fransa'y� yenece�ini kimse d���nm�yordu. Bunu ba�armaya �ok yak�nd�k. Bazen sporda bireysel hatalar, tak�m hatalar� olabiliyor. Hep birlikte bir hata yapt�k ve kimsenin inanmad��� �ampiyonluktan etti belki de o hatalar. Ba�ta Cedi olmak �zere turnuva boyunca t�m oyuncular�m�z son derece y�rekli bir �ekilde milli tak�m�n ba�ar�s� i�in ter d�kt�ler.

Hi�bir oyuncumuzu karalamaya hakk�m�z yok. Oyuncular�m�za sahip ��kmam�z laz�m. Sadece T�rkiye'de ilk ma�tan itibaren oyuncular ele�tirilmeye ba�lan�yor. Gerek kamuoyunda gerek tak�m i�inde bir sinerji olu�turmam�z gerekiyor. Negatif d���nceyle bir yere varamay�z. �n�m�zde �nemli ma�lar olacak. Milli Tak�m'�n 2025 Avrupa �ampiyonas�'nda mutlaka madalyaya ula�aca��n� d���n�yorum. Bu tak�ma destek olal�m."

''BASIN OLARAK BU TAKIMIN YANINDA DE��LS�N�Z''

Ataman, milli oyuncular�n yak�nlar�n�n Fransa ma�� sonras� yapt��� sosyal medya payla��mlar� ile ilgili olarak, "Ortada b�y�t�lecek bir hadise yok." derken, "Bas�n olarak bu tak�m�n yan�nda de�ilsiniz. Takip etmiyorsunuz. Ka� bas�n kurulu�u Berlin'de Milli Tak�m'�n Fransa ma��nda vard�? Magazin bas�n�n� davet edece�im bundan sonra. Belki daha �ok haber olur." siteminde bulundu.

Sakatl��� devam eden Shane Larkin'in kas�m ay�nda ma� oynayacak duruma gelebilece�ini s�yleyen Ataman, "Bu a�amada transfer yap�p yapmayaca��m�z� y�netim kurulu toplant�m�zda de�erlendirece�iz. 'Bo�ta oyun kurucu kim var ?' diye bak�yoruz. Larkin'in bo�lu�unu dolduracak oyuncu bulursak, birka� ayl���na bunu de�erlendirebiliriz. Y�netime raporumu verece�im, karar� y�netim verecek." ifadelerini kulland�.

Ataman, FIBA'n�n Avrupa Ligi ma�lar� ile �ak��mamas� i�in ma� g�nlerinde de�i�iklik yapma durumuyla ilgili olarak ise "Avrupa Ligi de bir yakla��mda bulunup per�embe-cuma ma�lar�n� �ar�amba-per�embeye �ekerse, en az�ndan ma�lar �ak��mam�� olur. Bana g�re olumlu bir geli�me. Y�llar sonra bir ad�m at�lm��. Bunu ��z�me kavu�turmak �ok zor de�il. �ki taraf masaya oturdu�unda iyi niyet �er�evesinde ��z�m olaca��n� d���n�yorum. Milli tak�mlar da �ok �nemli. D�nya Kupas� elemelerinde son 4 ma�lara girildi. Herkes i�in kritik bir d�neme�. FIBA'n�n yakla��m�n� olumlu buluyorum. Avrupa Ligi de ma�lar�n� sal�-�ar�ambaya �ekerse i� bir noktada ��z�lm�� olur." diyerek s�zlerini tamamlad�.