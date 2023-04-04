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Ergin Ataman'dan Panathinaikos iddialarına yanıt

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Yunan ekibi Panathinaikos ile görüştüğüne dair iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 20:17
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Ataman'dan Panathinaikos açıklaması

Ergin Ataman'dan Panathinaikos iddialarına yanıt
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Deneyimli başantrenör, AA'ya yaptığı açıklamada, Yunan basınında yer alan Panathinaikos Kulübü ile görüşme gerçekleştirdiğine ilişkin iddialara açıklık getirdi.

Önümüzdeki sezon için planlamaları THY Avrupa Ligi maçları bittikten sonra yapacağını belirten Ataman, "Panathinaikos Kulübü ile herhangi bir yüz yüze görüşmem olmadı. Şu an tek düşüncem 6 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe ile yapacağımız derbi maçı, Avrupa Ligi'ndeki diğer müsabakalar ve Anadolu Efes ile bir kez daha Türkiye Ligi şampiyonluğu. Perşembe akşamı her 2 takım için de çok önemli bir maç oynanacak. Derbiyi kazanıp play-off şansımızı son haftaya taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
(AA)

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﻿Ergin Ataman'dan Panathinaikos iddialarına yanıt
﻿Ergin Ataman'dan Panathinaikos iddialarına yanıt
﻿Ergin Ataman'dan Panathinaikos iddialarına yanıt
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